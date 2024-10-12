Два месяца пробирались по тылам ВСУ: Алаудинов рассказал героическую историю о бойцах ВС РФ

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Двое российских бойцов после нападения ВСУ на Курскую область оказались на захваченной территории и два месяца пробирались по украинским тылам к своим. Об этом в своём Telegram-канале рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
Он опубликовал видео, на котором, находясь вместе с этими бойцами, рассказывает их историю.
Алаудинов отметил, что солдатам удалось выйти на отряд «Хохла» спецназа «Ахмат» минувшей ночью. Сейчас они находятся в безопасности.
Под видео была размещена подпись, в которой генерал подчеркнул, что действия Курбана Абдурахманова из Дагестана и Алексея Сибирякова из Бурятии говорят о высоком уровне профессионализма и готовности защищать родину.
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Алаудинов отметил, что солдатам удалось выйти на отряд «Хохла» спецназа «Ахмат» минувшей ночью. Сейчас они находятся в безопасности.
Под видео была размещена подпись, в которой генерал подчеркнул, что действия Курбана Абдурахманова из Дагестана и Алексея Сибирякова из Бурятии говорят о высоком уровне профессионализма и готовности защищать родину.
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Анастасия Чинкова