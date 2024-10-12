На Украине задержали мужчин, пытавшихся переплыть по реке в Венгрию

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Украинские пограничники задержали четырёх военнообязанных мужчин, которые пытались незаконно перебраться на территорию Венгрии через горную реку Тиса. Об этом пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины сообщила в своих соцсетях.
Отмечается, что задержание произошло в полночь. Мужчины пытались вплавь по реке Тиса достичь территории Венгрии. Однако им не хватило всего ста метров, когда они были перехвачены пограничниками.
Выяснилось, что попытку побега пытались совершить двое жителей Ивано-Франковской области и ещё двое жителей Житомирской и Закарпатской областей. За свой побег двое заплатили от 6,5 до 8 тысяч долларов, а ещё двое – по 13 тысяч долларов. На мужчин составили административные протоколы, дела переданы в суд.
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Анастасия Чинкова