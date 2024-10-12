В Одессе убили женщину, вышедшую с флагом России на Европейскую площадь

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На Украине убили женщину, которая вышла с флагом России к памятнику в Одессе. Об этом в своём Telegram-канале написал бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
Отмечается, что официальной версией смерти женщины в одесском СИЗО является сердечная недостаточность. Однако Царев убеждён, что после ареста и перевода в изолятор её убили.
По словам экс-депутата, инцидент произошёл 7 октября. Женщина с российским флагом в руках вышла к постаменту снесённого в Одессе памятника Екатерине II. Она попыталась завязать триколор у основания монумента, на что агрессивно отреагировали прохожие. Они начали кричать в адрес женщины угрозы и оскорбления, после чего подошли сотрудники полиции и задержали её. По прибытию в участок активистка заявила, что не простит сторонникам Евромайдана поджог Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
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Анастасия Чинкова