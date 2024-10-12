WP: Российская армия улучшила свой боевой потенциал за счёт терминалов Starlink

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Российская армия заметно улучшила свой боевой потенциал на Украине. В значительной степени это произошло за счёт активного использования подразделениями Вооружённых сил РФ терминалов связи Starlink.
Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что до недавнего времени у Вооружённых сил Украины (ВСУ) было одно несомненное и важное преимущество перед российскими военными. Уступая России по объёмам вооружений и численности личного состава армии, украинские военные могли пользоваться высокоскоростным интернетом через терминалы Starlink. Однако теперь эти терминалы есть и у русских, посетовали собеседники издания.
Украинские военнослужащие рассказывали, что российские бойцы используют качественный спутниковый интернет для координации взаимодействия частей на поле боя, а также нанесения артиллерийских ударов по позициям и коммуникациям ВСУ прицельным артиллерийским огнём. При этом американские власти никак не могут повлиять на то, что терминалы Starlink попадают в руки российских военных. Причина заключается в растущем «черном» рынке, заключают авторы материала.
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