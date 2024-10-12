WP: Российская армия улучшила свой боевой потенциал за счёт терминалов Starlink

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно жителю Уфы Ильдару Суфиярову, подписавшему контракт на службу в зоне СВО в мае 2023 года и погибшего в апреле этого года. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Башкирии Радий Хабиров.