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Украинские войска не смогут перебрасывать свои подразделения из-за перебоев с электроэнергией, с таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«Русские, скорее всего, наносили удары по энергетической системе, чтобы создать препятствия для передвижения украинских войск. Таким мнением со мной поделился хорошо проинформированный источник. Даже краткосрочные перебои в энергосистеме не позволяют ВСУ перебрасывать войска», — объяснил Меркурис.
По его словам, поезда, при помощи которых Вооружённые силы Украины осуществляют переброску своих подразделений, работает на электрической тяге.
Британский эксперт считает, что в настоящий момент всё говорит о неизбежности победы России.
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Евгения Парфентьева