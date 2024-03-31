Экс-аналитик ЦРУ: Российские войска на Украине наступают, несмотря на распутицу

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Российские военные силы продолжают наступать на Украине, несмотря на распутицу, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Как утверждает российский министр, потери украинской армии почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года. Тем временем российская армия продолжает вытеснять противника c занимаемых позиций, не давая закрепиться на новых рубежах, заявил Шойгу.
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