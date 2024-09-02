Два мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Минздрав МО
Два мирных жителя получили ранения при обстрелах ВСУ Белгородской области. Об этом 2 сентября сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Украина нанесла удары по шести населенным пунктам Белгородской области.
«В Шебекино ранены двое: у мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча и челюсти, у женщины – поверхностная рана шеи», – написал Гладков.
Обоих пострадавших доставили в центральную районную больницу.
В городе снаряды повредили фасад здания пожарно-спасательной части, крышу административного здания, автобус и две легковые машины. Также есть обрыв на ЛЭП, из-за чего часть города осталась без света.
Село Тишанка Волоконовского района боевики обстреляли из минометов – в домах выбиты окна, разбиты фасады и повреждена машина. В Грайворонском округе обстрел попало село Дроновка. Там артснаряды повредили фасады, крыши и заборы домов. А в селе Замостье возле частного дома взорвался дрон-камикадзе, из-за чего загорелась сухая трава. С огнем сейчас борются пожарные.
Дальнейшая информация о пострадавших уточняется, написал Гладков.
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Лия Мурадьян