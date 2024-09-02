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Российский боец с позывным «Йети» месяц выживал без еды под Клещеевкой

02 сентября 2024, 19:05
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

В 1307-м мотострелковом полку ВС РФ рассказали о чудесном спасении российского бойца с позывным «Йети», который почти месяц выживал без еды под обстрелом ВСУ под Клещеевкой.
По данным RT, в начале августа российские военные прочесывали местность и встретили 51-летнего солдата. Сначала предположили, что это украинский солдат, однако он оказался бойцом из ЛНР, членом спецназа «Ахмат».

Оказалось, что мужчина во время боевых действий отбился от сослуживцев, остался без обуви, еды и связи в поле, которое было под контролем ВСУ и регулярно простреливалось. Выбраться самостоятельно он оттуда не мог, так как был сильно ослаблен и провел там почти месяц, пил дождевую воду.



Российские бойцы помогли «Йети» эвакуироваться из опасного района под обстрелами противника. Мужчину сразу отправили в госпиталь, врачи его лечат, а его жизни ничего не угрожает.

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Гладков: ВСУ атаковали шесть населённых пунктов Белгородской области
02 сентября 2024, 19:20

Фото: iStock/bpawesome

Украинские войска атаковали шесть населённых пунктов Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, в результате украинских обстрелов пострадали два мирных жителя. У одного обнаружена минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча и челюсти, а у второй – поверхностная рана шеи. Оба были доставлены в Шебекинскую ЦРБ попутным транспортом. Им оказана необходимая медицинская помощь, теперь они будут проходить лечение амбулаторно.

Также часть Шебекино и село Муром временно остались без электроснабжения.

Кроме того, ударами ВСУ повреждены легковой автомобиль и три частных дома в селе Тишанка.

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#всу
#белгородская область
#атака
#вячеслав гладков
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Два мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ на Белгородскую область
В Белгородской области от атак ВСУ пострадали два мирных жителя
02 сентября 2024, 19:14

Фото: Минздрав МО

Два мирных жителя получили ранения при обстрелах ВСУ Белгородской области. Об этом 2 сентября сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Украина нанесла удары по шести населенным пунктам Белгородской области.
«В Шебекино ранены двое: у мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча и челюсти, у женщины – поверхностная рана шеи», – написал Гладков.

Обоих пострадавших доставили в центральную районную больницу.

В городе снаряды повредили фасад здания пожарно-спасательной части, крышу административного здания, автобус и две легковые машины. Также есть обрыв на ЛЭП, из-за чего часть города осталась без света.

Село Тишанка Волоконовского района боевики обстреляли из минометов – в домах выбиты окна, разбиты фасады и повреждена машина. В Грайворонском округе обстрел попало село Дроновка. Там артснаряды повредили фасады, крыши и заборы домов. А в селе Замостье возле частного дома взорвался дрон-камикадзе, из-за чего загорелась сухая трава. С огнем сейчас борются пожарные.

Дальнейшая информация о пострадавших уточняется, написал Гладков.

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#автобус
#дрон
#пожарные
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#всу
#белгородская область
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В Верховной раде испугались серии катастроф после потери Красноармейска
Депутат Рады: потеря Красноармейска может привести ВСУ к серии катастроф
02 сентября 2024, 18:21

Фото: iStock/Irina Piskova

В случае утери ВСУ Красноармейска (украинское название – Покровск), не произойдёт однозначного обвала фронта. Об этом заявил секретарь верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, оговорившись, что это может привести к «серии катастроф» и поражению ВСУ.
Никакой катастрофы в случае потери Красноармейска со стопроцентной вероятностью не произойдёт. Однако теперь важно сделать так, чтобы это не привело серии катастроф, повлекших за собой дальнейшие поражения, оговорившись заявил депутат в беседе с NV.

Ранее в Верховной раде заявили, что ситуация под Красноармейском катастрофическая. Там была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.

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#украина
#верховная рада
#всу
#сво
#вс рф
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Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ
Зеленский: атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе
02 сентября 2024, 17:48

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что атака ВСУ на Курскую область не облегчила положение армии в Донбассе. Его слова приводит информагентство Укринформ.
Глава государства подчеркнул, что в настоящее время ВСУ испытывают трудности на Покровском (Красноармейском) и Торецком (Дзержинском) направлениях. Однако в Киеве считают, что операция под Курском всё ещё может оказать влияние на положение войск на данных участках фронта.

Днём ранее главнокомандующий армией Украины Александр Сырский заявил, что ситуация на основных направлениях боёв с ВС РФ остаётся довольно сложной для Киева.

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#владимир зеленский
#украина
#всу
#курская область
#вс рф
#донбасс
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Армия России охватывает Угледар с флангов
02 сентября 2024, 16:42

Фото: iStock/Evgeny555

Российские подразделения охватывают Угледар с флангов. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, ВС РФ продвинулись к северу от Угледара в ДНР.

«К северу от Угледара успешное продвижение. Водяное за российской армией и уже зачищено», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в настоящее время российские бойцы уже охватывают Угледар с флангов.

Таким образом, при продолжении российского наступления город может быть освобожден от ВСУ уже в ближайшее время, считает издание.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска берут под контроль территории площадью, исчисляемой не метрами, а квадратными километрами.

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Эксперт Bild Репке: ВСУ мысленно уже готовятся перейти к обороне Днепра
#город
#днр
#всу
#вс рф
#угледар
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Эксперт Bild Репке: ВСУ мысленно уже готовятся перейти к обороне Днепра
02 сентября 2024, 16:38

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Из-за развивающегося быстрыми темпами наступления российских войск в Донбассе военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) мысленно уже готовятся перейти к обороне Днепра. О таком настрое украинских солдат завил эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке.
На своей странице в социальной сети X обозреватель написал, что украинские военные не думают о капитуляции, но мысленно уже готовятся переходить к оборонительным действиям. По его мнению, трудности ВСУ на передовой связаны с переброской значительных ресурсов и элитных частей в Курскую область.

Репке отметил, что Украина испытывает серьёзные трудности в районах Торецка, Угледара, Покровска и Часова Яра, а украинские солдаты не понимают причины столь быстрых темпов отступления. Кроме распыления войск из-за атаки в Курской области, причиной проблем ВСУ также является нехватка обученных солдат и дефицит боеприпасов, заключил эксперт.

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#эксперт
#военные
#украина
#дефицит
#солдаты
#всу
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«Зеленскому конец»: на Западе назвали последствия провала ВСУ в Курской области
Боуз: провал ВСУ на Курском направлении означает «начало конца» Зеленского
02 сентября 2024, 16:05

Вторжение украинских войск в Курскую область ослабило их, позволив российским солдатам нанести серию сокрушительных ударов на восточном фронте. Об этом на своей странице в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.
Он отметил, что после провала вторжения ВСУ на российскую территорию ВС РФ удалось прорвать украинскую оборону на восточном направлении. Теперь можно наблюдать ежедневное освобождение населённых пунктов, с 2014 года находящихся под контролем Украины.

В связи с этим, операция в Курской области может стать реальным началом конца президента Украины Владимира Зеленского.

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#украина
#россия
#вс рф
#всу
#курская область
#владимир зеленский
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Путин заявил, что ВС РФ освобождают территории не метрами, а квадратными километрами
Путин: ВС РФ берут под контроль территории не метрами, а квадратными километрами
02 сентября 2024, 15:57

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска берут под контроль территории площадью, исчисляемой не метрами, а квадратными километрами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле Республики Тыва.
Глава государства подчеркнул, что речь идёт не о продвижении по несколько сотен метров вперёд, а о масштабах сразу в несколько квадратных километров.

Ранее сообщалось, что российские военные начали применять в зоне проведения специальной военной операции (СВО) новейшие беспилотники, управление которыми ведётся через оптоволоконный кабель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#вс рф
#военные
#контроль
#операции
#сво
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Минобороны сообщило о потерях ВСУ за сутки на Курском направлении
МО РФ: ВСУ потеряли более 350 солдат за сутки на Курском направлении
02 сентября 2024, 14:17

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Потери ВСУ на Курском направлении за прошедшие сутки составили свыше 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что украинские войска потеряли боевую машину пехоты, бронетранспортёр и 12 боевых бронированных машин, включая три артиллерийских орудия, три пусковые установки ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, миномёт, две пусковые установки ЗРК «Бук-М1», подвижный пункт управления ЗРК «Бук-М1» и иную технику.

В общей сложности за всё время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли почти 9000 военнослужащих, 80 танков и 549 боевых бронированных машин.

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#курское направление
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#минобороны рф
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