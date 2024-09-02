Российский боец с позывным «Йети» месяц выживал без еды под Клещеевкой

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В 1307-м мотострелковом полку ВС РФ рассказали о чудесном спасении российского бойца с позывным «Йети», который почти месяц выживал без еды под обстрелом ВСУ под Клещеевкой.
По данным RT, в начале августа российские военные прочесывали местность и встретили 51-летнего солдата. Сначала предположили, что это украинский солдат, однако он оказался бойцом из ЛНР, членом спецназа «Ахмат».
Оказалось, что мужчина во время боевых действий отбился от сослуживцев, остался без обуви, еды и связи в поле, которое было под контролем ВСУ и регулярно простреливалось. Выбраться самостоятельно он оттуда не мог, так как был сильно ослаблен и провел там почти месяц, пил дождевую воду.
Российские бойцы помогли «Йети» эвакуироваться из опасного района под обстрелами противника. Мужчину сразу отправили в госпиталь, врачи его лечат, а его жизни ничего не угрожает.
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Оказалось, что мужчина во время боевых действий отбился от сослуживцев, остался без обуви, еды и связи в поле, которое было под контролем ВСУ и регулярно простреливалось. Выбраться самостоятельно он оттуда не мог, так как был сильно ослаблен и провел там почти месяц, пил дождевую воду.
Российские бойцы помогли «Йети» эвакуироваться из опасного района под обстрелами противника. Мужчину сразу отправили в госпиталь, врачи его лечат, а его жизни ничего не угрожает.
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Элина Позднякова