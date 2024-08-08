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Два мирных жителя ранены при ударе ВСУ по Белгороду

08 августа 2024, 20:44
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Два мирных жителя получили ранения при ударе ВСУ по Белгороду. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.


Отмечается, что в результате удара украинских войск по городу женщина получила осколочное ранение ноги, а мужчину ранило осколками в плечо. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Из-за ударов были выбиты окна в 12 квартирах двух многоэтажных домов, а также в трёх частных домовладениях. Повреждены 10 автомобилей. Четыре из них загорелись после прямого попадания снаряда. На место пожаров прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно потушили возгорания.

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#белгородская область
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#обстрел
#всу
#вячеслав гладков
Запад связал вылазку ВСУ в Курскую область с поставкой газа в Венгрию и Словакию
Политолог Шпетле: Киев хочет прервать поток газа в Венгрию и Словакию
08 августа 2024, 21:08

Фото: iStock/NiseriN

Атакой ВСУ на Курскую область Украина хочет прервать поток топлива в Венгрию и Словакию, поскольку в регионе находится газоизмерительная станция «Суджа». Об этом заявил венгерский политолог Георг Шпетле, слова которого передаёт РИА Новости.
Он подчеркнул, что своими действиями киевские власти собираются ещё больше навредить странам, которые отказываются поставлять им оружие.

Вместе с тем политолог отметил, что действия украинских войск в российском регионе полностью отвечают интересам США. В частности, после прекращения потока газа из России, власти Штатов смогут нарастить в эти страны собственные поставки сжиженного природного газа (СПГ).

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#венгрия
#словакия
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В Курской области задействованы пять бригад ВСУ и психологический спецназ
Рожин: Украина задействовала пять бригад ВСУ и психологический спецназ
08 августа 2024, 21:07

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военный эксперт Борис Рожин рассказал о предполагаемом составе группировки ВСУ, задействованной на Сумско-Курском направлении. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что речь идёт о 22-ой, 32-ой и 88-ой отдельных механизированных бригадах ВСУ, 49-ой отдельной артиллерийской бригаде, 103-ей отдельной бригаде теробороны.

Кроме того, ВСУ бросили в Курскую область 54-ый отдельный разведывательный батальон, сводную батально-тактическую группу 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады, 115-ый батальон 110-ой бригады теробороны, подразделения корпуса рейнджеров Сил специальных операций.

Также Рожин утверждает, что в российском регионе замечены боевики 35-го отдельного полка Национальной гвардии Украины и группы беспилотников Project M2 управления «А» ЦСО Службы безопасности Украины.

В заключение эксперт отметил, что подразделения психологических операций ССО оказывают моральную поддержку военным.

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#минобороны рф
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ООН не может определить виновных в нападении на Курскую область
ООН изучает, «кто виновен» в насилии в атакованной ВСУ Курской области
08 августа 2024, 20:53

Фото: iStock/Askolds

Офис генсека ООН спустя три дней после начала атаки ВСУ на Курскую область пр-прежнему ожидает данные о том, кто именно виноват в насилии, происходящем в российском регионе. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что в настоящее время ООН хочет получить как можно больше информации о виновниках происходящего. При этом организация также заинтересована в том, чтобы в регионе обеспечивалась защита гражданского населения.

По последним данным от Минздрава России, в результате трёхдневной атаки ВСУ на Курскую область пострадали 66 человек, пятеро погибли.

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#оон
#всу
#вс рф
#атака
#курская область
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Мурашко озвучил число остающихся в больницах Курской области раненых
Минздрав: в больницах Курской области после атаки ВСУ находятся 38 человек
08 августа 2024, 20:36

Фото: iStock/gorodenkoff

В больницах Курской области после атаки ВСУ находятся 38 человек, включая пятеро детей. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Отмечается, что 19 раненым, в том числе и двум детям, была доставлена амбулаторная помощь.

По словам Мурашко, процесс оказания помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ. В медицинских организациях имеется необходимый объём лекарств, вроки и ей компонентов.

По последним данным от властей Курской области в результате атаки ВСУ погибли пять мирных жителей. Армия противника за три дня активных боевых действий на данном направлении потеряла 660 военнослужащих и 82 единицы техники.

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#обстрел
#всу
#атака
#пострадавший
#больница
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ВС РФ ликвидировали трёх замначальников Генштаба ВСУ, курирующих операцию под Курском
ВС РФ ликвидировали трёх замначальников Генштаба ВСУ
08 августа 2024, 20:25

Фото: iStock/aapsky

Российские войска ударом ракетного комплекса «Искандер» ликвидировали троих замначальников Генштаба ВСУ, командующих операцией в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что сразу после атаки ВСУ на приграничные территории Курской области российские войска ударили по Малиновке в Харьковской области. Там находился контрольный пункт ПВО и обороны Харькова.

ВС РФ, нанеся удар, ликвидировали несколько десятков рядовых боевиков ВСУ, а также сразу четырёх высокопоставленных генералов Генштаба ВСУ – командующего Нацгвардией Украины Пивненко и трёх замначальников Генштаба ВСУ Драпатого, Гнатова и Горбатюка.

Также уточняется, что именно этих генералов назначили руководить атакой ВСУ на Курскую область. Они курировали происходящие в российском регионе события прямо из Малиновки.

Украинские СМИ публиковали информацию об ударе российского «Искандера». Однако официально о гибели украинских генералов не сообщалось.

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Ситуация в Курской области: что происходит в Судже, последние новости военкоров
08 августа 2024, 20:14

Фото: iStock/Evgeny555

Обстановка в Курской области остаётся напряжённой спустя три дня после первой атаки ВСУ. «Радио 1» собрало сообщения военкоров, опубликованные в их Telegram-каналах.
«Противник изменил тактику и замедлился используя маневренные ДРГ, продвигающиеся на 10-15 км, чтобы внести хаос и создать видимость продвижения в глубину обороны ВС РФ», – пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Также они отмечают, что российским войскам удалось уничтожить пехоту и полевые склады с боеприпасами на приграничных территориях Курской области.

«В районе Суджа замечены вертолёты противника, осуществляющие доставку личного состава, боеприпасов и эвакуацию раненых», – отмечает «Военкор Котёнок».
Он подчеркнул, что вертолёты ВСУ также используются для эвакуации раненых украинских военных.

«К югу от Льгова продолжаются ожесточённые бои в населённых пунктах. Увеличилось количество ДРГ в районе Суджей. В резерве находятся три бригады ВСУ, готовящиеся зайти», – сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z».
Кроме того сообщается, что власти Рыльского района Курской области объявили добровольную эвакуацию. Глава района Андрей Белоусов отметил, что для жителей организованы пункты временного размещения.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры сброса российскими Су-34 авиабомб ФАБ-500 на подразделения ВСУ, атакующие Курскую область. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область
Политолог из США Доктороу назвал атаку ВСУ на Курскую область террором
08 августа 2024, 19:54

Фото: iStock/Leestat

Американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что атака ВСУ на Курскую область является террором. Об этом Доктороу сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По словам политолога, происходящее в Курской области сегодня также можно назвать вторжением. Доктороу отметил, что атака ВСУ на российский регион не служит военной целью.

Специалист добавил, что намерения украинских войск заключаются в том, чтобы отвлечь внимание от многочисленных потерь ВСУ на линии боевого соприкосновения. Дефицит военных кадров на Украине серьезно дает о себе знать, поэтому киевский режим вынужден в срочном порядке восполнять потери при помощи слабо подготовленных мобилизованных, заключил Доктороу.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.

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Жителей села в Белгородской области призвали эвакуироваться из-за обстрелов
Гладков призвал жителей приграничного села Колотиловка выехать из-за обстрелов
08 августа 2024, 19:35

Фото: iStock/Oleksiy Sobol

Жителей села Колотиловка в Белгородской области призвали временно эвакуироваться из-за обстрелов. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что в последние дни количество обстрелов населённого пункта со стороны Украины значительно увеличилось.

Гладков вместе с главой Краснояружского района Андреем Миськовым прошёл по улицам Колотиловки и пообщался с людьми, которые ещё не эвакуировались. Он призвал их на время покинуть свои дома, пока в селе сохраняется опасная обстановка.

Также представители власти узнали у жителей, какая им необходима поддержка.

Кроме того, глава региона посетил ПВР в Красной Яруге и пообщался с людьми, которые в ближайшее время собираются выехать в Белгород.

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#вячеслав гладков
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#жители
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В Белгороде виден густой чёрный дым после обстрела ВСУ
08 августа 2024, 19:05

Фото: iStock/alexmak72427

В Белгороде наблюдают чёрный столб дыма после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Предполагается, что он исходит от горящих автомобилей, повреждённых ударами украинских войск. Дым виден из нескольких частей города, сообщают местные жители.

После 18:00 в городе была объявлена ракетная опасность. На фоне работающей сирены прогремела серия взрывов. В небе были видны работы систем ПВО.

При этом уточняется, что вблизи прилёта нет никаких военных объектов, из чего следует, что ВСУ целенаправленно стреляли по гражданским объектам.

В настоящее время официальная информация о произошедшем отсутствует, также уточняются сведения о пострадавших.

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#белгородская область
#обстрел
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