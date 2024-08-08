Два мирных жителя ранены при ударе ВСУ по Белгороду

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Два мирных жителя получили ранения при ударе ВСУ по Белгороду. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Отмечается, что в результате удара украинских войск по городу женщина получила осколочное ранение ноги, а мужчину ранило осколками в плечо. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Из-за ударов были выбиты окна в 12 квартирах двух многоэтажных домов, а также в трёх частных домовладениях. Повреждены 10 автомобилей. Четыре из них загорелись после прямого попадания снаряда. На место пожаров прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно потушили возгорания.
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Анастасия Чинкова