В Белгороде виден густой чёрный дым после обстрела ВСУ

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В Белгороде наблюдают чёрный столб дыма после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Предполагается, что он исходит от горящих автомобилей, повреждённых ударами украинских войск. Дым виден из нескольких частей города, сообщают местные жители.
После 18:00 в городе была объявлена ракетная опасность. На фоне работающей сирены прогремела серия взрывов. В небе были видны работы систем ПВО.
При этом уточняется, что вблизи прилёта нет никаких военных объектов, из чего следует, что ВСУ целенаправленно стреляли по гражданским объектам.
В настоящее время официальная информация о произошедшем отсутствует, также уточняются сведения о пострадавших.
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После 18:00 в городе была объявлена ракетная опасность. На фоне работающей сирены прогремела серия взрывов. В небе были видны работы систем ПВО.
При этом уточняется, что вблизи прилёта нет никаких военных объектов, из чего следует, что ВСУ целенаправленно стреляли по гражданским объектам.
В настоящее время официальная информация о произошедшем отсутствует, также уточняются сведения о пострадавших.
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Анастасия Чинкова