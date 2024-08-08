Ситуация в Курской области: что происходит в Судже, последние новости военкоров

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Обстановка в Курской области остаётся напряжённой спустя три дня после первой атаки ВСУ. «Радио 1» собрало сообщения военкоров, опубликованные в их Telegram-каналах.
«Противник изменил тактику и замедлился используя маневренные ДРГ, продвигающиеся на 10-15 км, чтобы внести хаос и создать видимость продвижения в глубину обороны ВС РФ», – пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».Также они отмечают, что российским войскам удалось уничтожить пехоту и полевые склады с боеприпасами на приграничных территориях Курской области.
«В районе Суджа замечены вертолёты противника, осуществляющие доставку личного состава, боеприпасов и эвакуацию раненых», – отмечает «Военкор Котёнок».Он подчеркнул, что вертолёты ВСУ также используются для эвакуации раненых украинских военных.
«К югу от Льгова продолжаются ожесточённые бои в населённых пунктах. Увеличилось количество ДРГ в районе Суджей. В резерве находятся три бригады ВСУ, готовящиеся зайти», – сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z».Кроме того сообщается, что власти Рыльского района Курской области объявили добровольную эвакуацию. Глава района Андрей Белоусов отметил, что для жителей организованы пункты временного размещения.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры сброса российскими Су-34 авиабомб ФАБ-500 на подразделения ВСУ, атакующие Курскую область. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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