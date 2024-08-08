Жителей села в Белгородской области призвали эвакуироваться из-за обстрелов

Фото: iStock/Oleksiy Sobol
Жителей села Колотиловка в Белгородской области призвали временно эвакуироваться из-за обстрелов. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что в последние дни количество обстрелов населённого пункта со стороны Украины значительно увеличилось.
Гладков вместе с главой Краснояружского района Андреем Миськовым прошёл по улицам Колотиловки и пообщался с людьми, которые ещё не эвакуировались. Он призвал их на время покинуть свои дома, пока в селе сохраняется опасная обстановка.
Также представители власти узнали у жителей, какая им необходима поддержка.
Кроме того, глава региона посетил ПВР в Красной Яруге и пообщался с людьми, которые в ближайшее время собираются выехать в Белгород.
Читайте также:
В Белгороде виден густой чёрный дым после обстрела ВСУ
Отмечается подготовка ВСУ для наступления на Белгородскую область
В Германии выяснили, станет ли атака ВСУ на Курскую область переломным моментом
Гладков вместе с главой Краснояружского района Андреем Миськовым прошёл по улицам Колотиловки и пообщался с людьми, которые ещё не эвакуировались. Он призвал их на время покинуть свои дома, пока в селе сохраняется опасная обстановка.
Также представители власти узнали у жителей, какая им необходима поддержка.
Кроме того, глава региона посетил ПВР в Красной Яруге и пообщался с людьми, которые в ближайшее время собираются выехать в Белгород.
Читайте также:
В Белгороде виден густой чёрный дым после обстрела ВСУ
Отмечается подготовка ВСУ для наступления на Белгородскую область
В Германии выяснили, станет ли атака ВСУ на Курскую область переломным моментом
Анастасия Чинкова