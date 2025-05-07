В Нижегородской области около частных домов упал дрон

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Дрон упал около частных домов в Нижегородской области. Как уточнил губернатор Глеб Никитин, имеются незначительные повреждения.
«Системы защиты отразили атаку вражеских БПЛА в Кулебакском округе. Беспилотник упал неподалеку от частных домов, есть незначительные повреждения имущества», — сказано в публикации чиновника.
Никитин добавил, что местные власти осматривают место происшествия.
По информации Минобороны России, за сутки ВСУ выпустили по российским территориям 524 дрона. По мнению военкоров, ситуация с атаками украинских дронов будет ухудшаться.
Боевики ВСУ бьют по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям. Российское руководство отмечало террористические методы киевского режима.
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Никита Кротов