Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

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Силы ПВО отразили атаку дрона, летевшего на столицу. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как ранее писал телеграм-канал Mash, о работе ПВО информировали жители Московской области. Взрывы были слышны в Раменском муниципальном округе и в городском округе Электросталь.
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Анастасия Чубина