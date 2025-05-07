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Ситуация с атаками ВСУ по России будет ухудшаться, заявил Коц

Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Обстановка с атаками украинских дронов по России будет ухудшаться, считает военкор KP.RU Александр Коц. По мнению журналиста, «рекорд» самой массовой атаки беспилотников будет побит.
«Учитывая масштабы производства дронов на Украине, следует ожидать, что этот рекорд рано или поздно будет побит», — написал Коц в Telegram-канале.
Он добавил, что у ВС РФ имеются техсредства, чтобы вести борьбу против выпущенного «роя» беспилотников. Военкор назвал ракету ТКБ-1055 «Гвоздь» в качестве примера, которую можно установить на комплекс «Панцирь» в количестве 48 штук.

«По всем показателям нужное и полезное оружие, в теории способное прикрыть важный объект даже от роя дронов. Осталось только наладить серийное производство», — резюмировал Коц.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитии дрона, который летел на город. В Минобороны РФ докладывали, что ВСУ за сутки выпустили по России 524 дрона.

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В Нижегородской области около частных домов упал дрон
Никитин: в Нижегородской области около частных домов упал беспилотник
07 мая 2025, 20:58

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Дрон упал около частных домов в Нижегородской области. Как уточнил губернатор Глеб Никитин, имеются незначительные повреждения.
«Системы защиты отразили атаку вражеских БПЛА в Кулебакском округе. Беспилотник упал неподалеку от частных домов, есть незначительные повреждения имущества», — сказано в публикации чиновника.

Никитин добавил, что местные власти осматривают место происшествия.

По информации Минобороны России, за сутки ВСУ выпустили по российским территориям 524 дрона. По мнению военкоров, ситуация с атаками украинских дронов будет ухудшаться.

Боевики ВСУ бьют по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям. Российское руководство отмечало террористические методы киевского режима.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
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ВСУ ударили по Донецку кассетной ракетой HIMARS
Боевики ВСУ ударили по Петровскому району Донецка кассетной ракетой HIMARS
07 мая 2025, 20:08

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Кассетной ракетой HIMARS по Петровскому району Донецка ударили боевики ВСУ. Об этом журналистов проинформировал начальник отдела оперативной работы управления администрации главы и правительства ДНР по документированию преступлений ВСУ Сергей Переверзев.
«На месте происшествия (…) обнаружены соответствующие осколки. Обстрел велся, предположительно, с применением реактивных систем залпового огня «Хаймерс», ракета кассетного типа», — прокомментировал он.

Переверзев добавил, что есть пострадавшие, на дороге сгорела одна гражданская машина при попадании суббоеприпаса. Все необходимые данные сейчас уточняют, заключил Переверзев.

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Кадыров может гордиться результатами развития Чечни, заявил Путин
07 мая 2025, 19:09

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров может гордиться результатами развития региона, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства предложил Кадырову поговорить о нынешних делах республики.
«Вы, конечно, как руководитель республики, можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последние годы», — сказал президент.
Путин добавил, что прошедшие подготовку в Чечне бойцы блестяще выполняют задачи в зоне спецоперации. По словам верховного главнокомандующего, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ежедневно информирует о происходящем в зоне боевых действий, упоминая военнослужащих, подготовленных в Чеченской Республике.

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#мир
#россия
#чечня
#владимир путин
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На Украине сообщили о гибели проектировщика дронов
Умеров сообщил о гибели знаменитого проектировщика дронов Гуменного
07 мая 2025, 18:55

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Знаменитый проектировщик дронов Андрей Гуменной погиб при взрыве в Харькове. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на министра обороны республики Рустема Умерова.
Журналисты сообщили, что взорвался автомобиль, других подробностей нет. Погибший был главным конструктором авиационного научно-технического объединения «КНК».

Перед этим пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Киев вопрос о том, зачем Украина пытается атаковать Москву, когда в Россию приезжают иностранные лидеры.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что российская ПВО отразила атаку семи дронов. Градоначальник отмечал, что на месте падения обломков работают представители оперативных служб.

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Губернатор Воробьёв наградил подмосковных добровольцев отряда БАРС
07 мая 2025, 18:49

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил государственные награды подмосковным добровольцам из отряда БАРС. Это бойцы из Фрязина, Щёлкова, Мытищ, Клина, Луховиц, Балашихи, Истры, Подольска, Раменского, и Дмитровского.
Всех объединяет боевое подразделение, которое с первых дней СВО сражается на передовой. Указом президента добровольцам присвоены высокие награды.
«Это стало доброй традицией – по поручению президента вручать награды нашим героям. Очень приятно, что сегодня вы пришли сюда не одни, а со своими близкими, детьми. Мы в преддверии большого праздника – 80-летия Победы. Для каждого этот день особенный. Нет ни одной семьи, ни одного человека в России, которого бы не коснулась Великая Отечественная война. Хочу поблагодарить все наши общественные организации, добровольцев за то, что вы несёте понимание, что такое патриотизм. Хочу вас поздравить с наступающим праздником», – отметил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что власти Подмосковья стараются помогать семьями тех, кто сегодня на передовой, предоставлять меры поддержки.

Медаль «За отвагу» получил сержант Тимур – наводчик самоходной реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Вся его семья занимается волонтёрской деятельностью, они совершили уже 26 выездов в зону СВО. На церемонию награждения супруга Тимура, которая работает психологом, взяла также сына и дочь.
«У меня в зоне ВСО позади уже два контракта. Когда в первый раз решил туда пойти, родные восприняли это тревожно. Честно скажу, я просто поставил семью перед фактом. У меня был некий зов – в нашей семье во время Великой Отечественной войны сражались 17 человек. И, как недавно оказалось, я фактически пошёл по боевому пути деда, который тоже был артиллеристом и начинал боевой путь под Луганском», – рассказал Тимур.

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Старший из награждённых – 65-летний Александр. В 1984 году он закончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. Андропова. Посчитал, что просто так сидеть на пенсии не будет, его богатые знания и опыт необходимы в зоне СВО. Он тоже отслужил два контракта и награждён медалью «За отвагу».

Алексей никогда в армии не служил, а работал на руководящей позиции в преуспевающей компании. Однако, когда началась спецоперация, решил отдать воинской долг Родине. Ждал повестку из военкомата, но, не дождавшись, решил добровольцем отправиться в зону СВО. Медаль «За отвагу» получил за то, что в непростой боевой обстановке сумел установить надёжную линию связи.
«Наш узел связи был серьёзно повреждён в момент боевой работы подразделения. Мы восстанавливали оборудование буквально под прицельным артиллерийским обстрелом – враг нас заметил, пытался помешать. Но мы сумели наладить связь, чтобы сохранить жизни наших бойцов», – рассказал рядовой Алексей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Среди награждённых – трое многодетных отцов. Всех их зовут Сергеями. У одного – четверо детей. Он получил медаль «За храбрость» II степени. Сейчас восстанавливается после тяжёлого ранения.

Такая же медаль вручена капитану Оганесу. Находясь на наблюдательном пункте, он сумел сбить дрон-камикадзе. При этом получил ранение.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Губернатор Воробьёв вручил награды в преддверии Дня Победы

Губернатор Воробьёв поздравил около 360 ветеранов с наступающим Юбилеем Победы
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