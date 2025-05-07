Ситуация с атаками ВСУ по России будет ухудшаться, заявил Коц

Фото: istockphoto/Diy13
Обстановка с атаками украинских дронов по России будет ухудшаться, считает военкор KP.RU Александр Коц. По мнению журналиста, «рекорд» самой массовой атаки беспилотников будет побит.
«Учитывая масштабы производства дронов на Украине, следует ожидать, что этот рекорд рано или поздно будет побит», — написал Коц в Telegram-канале.Он добавил, что у ВС РФ имеются техсредства, чтобы вести борьбу против выпущенного «роя» беспилотников. Военкор назвал ракету ТКБ-1055 «Гвоздь» в качестве примера, которую можно установить на комплекс «Панцирь» в количестве 48 штук.
«По всем показателям нужное и полезное оружие, в теории способное прикрыть важный объект даже от роя дронов. Осталось только наладить серийное производство», — резюмировал Коц.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитии дрона, который летел на город. В Минобороны РФ докладывали, что ВСУ за сутки выпустили по России 524 дрона.
Читайте также:
На Украине сообщили о гибели проектировщика дронов
Песков переадресовал в Киев вопрос о целях атаки БПЛА ВСУ на Москву
В Запорожской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами
Никита Кротов