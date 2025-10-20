Два причастных к атакам Украины на аэродромы россиянина получили внушительные сроки
Второй Западный окружной военный суд признал двух россиян виновными в государственной измене и назначил им сроки от 14 до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ. Данные приводит «Газета.ру».
Подсудимыми оказались Анатолий Капралов (1988 г. р.) и Геннадий Блинов (1990 г. р.).
По версии следствия, по указанию куратора из Главного управления разведки Министерства обороны Украины мужчины проводили операции с цифровыми валютами и иные финансовые сделки в интересах украинских спецслужб.
В августе-сентябре 2023 года, как утверждается, Капралов передал $676 тыс. человеку, не знавшему о преступных намерениях, для пополнения ресурсной базы пособников украинских властей, действующих на территории РФ.
Также в марте и июле 2023 года Капралов и Блинов приобретали партии SIM‑карт, которые активировали и переправили на Украину. Эти карточки, по данным обвинения, использовались украинскими военными при управлении беспилотниками, в том числе задействованными в августовских атаках на авиабазу в Новгородской области и военный аэродром в Калужской области.
Суд приговорил Блинова к 14 годам, а Капралова — к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После освобождения их ждет ограничение свободы на один год. Кроме того, каждому назначили штраф в размере 200 тыс. рублей.
