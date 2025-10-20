Два причастных к атакам Украины на аэродромы россиянина получили внушительные сроки

20 октября 2025, 17:35

Генпрокуратура: Два россиянина получили 14 и 15 лет тюрьмы за госизмену

Фото: istockphoto/simpson33

Второй Западный окружной военный суд признал двух россиян виновными в государственной измене и назначил им сроки от 14 до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ. Данные приводит «Газета.ру».