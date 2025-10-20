Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на красноармейском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин 20 октября заявил, что на красноармейском направлении российские войска прорвали многоуровневую оборону Вооружённых сил Украины в районе Новопавловки. Об этом сообщает «Россия 24».
По его словам, линия обороны представляла собой серьёзную систему: минные поля, железобетонные укрепления, противотанковые рвы и разветвлённую сеть подземных ходов. Пушилин отметил, что без прорыва российские части могли бы надолго застрять под огнём и укреплениями противника.
Он также сообщил о тяжёлых боях в самом Красноармейске и продвижении российских подразделений вдоль железнодорожного узла. Со слов Пушилина, российская армия «перемалывает» формирования украинских боевиков в районе Добропольского выступа и закрепилась на окраинах Ямполя.
Противник, утверждает Пушилин, упорно пытается удержать Ямполь, поскольку отступление могло бы привести к перерезанию путей снабжения у Красного Лимана. В целом ВС РФ улучшили позиции на краснолиманском направлении — как в районе города, так и в его окрестностях, заключил Пушилин.
