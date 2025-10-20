Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на красноармейском направлении

20 октября 2025, 12:13

Пушилин: Бойцы ВС РФ прорвали оборону ВСУ на красноармейском направлении

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Глава ДНР Денис Пушилин 20 октября заявил, что на красноармейском направлении российские войска прорвали многоуровневую оборону Вооружённых сил Украины в районе Новопавловки. Об этом сообщает «Россия 24».