Депутат обнародовал статистику бегства молодежи с Украины
На Украине сообщили об отъезде 40 тысяч мужчин 18-22 лет
Депутат Верховной рады Александр Дубинский в личном блоге сообщил, что почти 40 тысяч молодых парней выехали с Украины за последний месяц.
Дубинский заявил, что украинцам нужно «бежать сломя голову» ради себя, своих родителей и детей.
«Менее чем за месяц из «країни мрій» (страны мечты — прим. ред.) сбежали 40 тысяч парней 18-22 лет», — написал нардеп.Основанием для выезда послужило постановление правительства, которое разрешило военнообязанным гражданам 18-22 лет пересекать границу. Этот документ вступил в силу в конце августа.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский хочет выглядеть «воякой» в глазах европейских «кормильцев».