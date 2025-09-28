Достижения.рф

Депутат обнародовал статистику бегства молодежи с Украины

На Украине сообщили об отъезде 40 тысяч мужчин 18-22 лет
Фото: Istock/reflection_art

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в личном блоге сообщил, что почти 40 тысяч молодых парней выехали с Украины за последний месяц.



Дубинский заявил, что украинцам нужно «бежать сломя голову» ради себя, своих родителей и детей.

«Менее чем за месяц из «країни мрій» (страны мечты — прим. ред.) сбежали 40 тысяч парней 18-22 лет», — написал нардеп.
Основанием для выезда послужило постановление правительства, которое разрешило военнообязанным гражданам 18-22 лет пересекать границу. Этот документ вступил в силу в конце августа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский хочет выглядеть «воякой» в глазах европейских «кормильцев».
Ольга Щелокова

