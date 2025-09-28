Депутат обнародовал статистику бегства молодежи с Украины

28 сентября 2025, 11:25

На Украине сообщили об отъезде 40 тысяч мужчин 18-22 лет

Фото: Istock/reflection_art

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в личном блоге сообщил, что почти 40 тысяч молодых парней выехали с Украины за последний месяц.





Дубинский заявил, что украинцам нужно «бежать сломя голову» ради себя, своих родителей и детей.

«Менее чем за месяц из «країни мрій» (страны мечты — прим. ред.) сбежали 40 тысяч парней 18-22 лет», — написал нардеп.