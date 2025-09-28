На Западе сообщили о новой тактике ВС России
ВС России с помощью улучшенных беспилотников применяют новую тактику против боевиков ВСУ. Об этом сообщает журнал Forbes.
Российские военные создали «зоны поражения» перед своими позициями, используя комбинацию оптоволоконных и классических беспилотных летательных аппаратов. Согласно информации источника, они существенно затрудняют координацию действий ВСУ и усложняют процесс снабжения украинских подразделений. Применение ретрансляторов может теоретически удвоить площадь этих зон, говорится в материале.
Американское издание New York Times, в свою очередь, назвало Россию «империей дронов» из-за значительного увеличения производства БПЛА.
