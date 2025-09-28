Достижения.рф

На Западе сообщили о новой тактике ВС России

Forbes: ВС РФ расширяют зоны поражения перед линиями фронта за счет новых БПЛА
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России с помощью улучшенных беспилотников применяют новую тактику против боевиков ВСУ. Об этом сообщает журнал Forbes.



Российские военные создали «зоны поражения» перед своими позициями, используя комбинацию оптоволоконных и классических беспилотных летательных аппаратов. Согласно информации источника, они существенно затрудняют координацию действий ВСУ и усложняют процесс снабжения украинских подразделений. Применение ретрансляторов может теоретически удвоить площадь этих зон, говорится в материале.

Американское издание New York Times, в свою очередь, назвало Россию «империей дронов» из-за значительного увеличения производства БПЛА.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

