Два раненых солдата ВС РФ и ВСУ неделю помогали друг другу в серой зоне, один погиб

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Два тяжелораненых бойца ВС РФ и ВСУ на протяжении недели помогали друг другу в серой зоне, однако украинский военный до эвакуации не дожил. Об этом сообщает Mash.
Сейчас ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Он сильно отморозил ноги, однако, прогнозы врачей вполне утешительны.
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