Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Два раненых солдата ВС РФ и ВСУ неделю помогали друг другу в серой зоне, один погиб

Два раненых солдата ВС РФ и ВСУ неделю помогали друг другу в серой зоне, один погиб

Два раненых солдата ВС РФ и ВСУ неделю помогали друг другу в серой зоне
11 декабря 2023, 19:40
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Два тяжелораненых бойца ВС РФ и ВСУ на протяжении недели помогали друг другу в серой зоне, однако украинский военный до эвакуации не дожил. Об этом сообщает Mash.

Согласно сообщению, российского военного с позывным «Бабка» уже считали погибшим. Он получил серьезные ранения спины и поясницы после взятия штурмом двух украинских опорных пунктов. Среди тел украинских военных он наткнулся на раненного, но живого солдата ВСУ. Они оказали друг другу первую помощь, и пытались ползти в сторону российских позиций. Питались снегом. На пятый день украинский военный умер, а российский всё же смог доползти до ближайшего места расположения ВС РФ.

Сейчас ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Он сильно отморозил ноги, однако, прогнозы врачей вполне утешительны.

Читайте также:

ВС РФ поразили два склада ВСУ в Херсонской области

Украинский генерал пожаловался на успешную тактику ВС РФ

На СВО погиб актер из «Возвращения Мухтара» Павленко, воевавший за ВСУ
#помощь
#сво
#всу
#вс рф
Читайте нас в
ВСУ пытаются избегать прямых боестолкновений с ВС РФ под Артёмовском
Боец бригады «Север-V»: ВСУ избегают прямых боев в ВС РФ под Артемовском
11 декабря 2023, 20:04

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские военные избегают прямых боев с армией России под Артемовском в ДНР. Об этом сообщил боец бригады «Север-V» Южной группировки войск с позывным «Ламбер».
«Самая большая опасность от дронов сейчас, потому что в стрелковый бой, как мы уже узнали, не вступают и не собираются, бегут, поэтому так (при помощи дронов-камиказе – ред.) борются с нами», -цитирует РИА Новости российского бойца.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российская армия успешно использует FPV-беспилотники и радиоразведку в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, с помощью данной тактики российские военные не дают ВСУ укрыться в зданиях на линии соприкосновения и замедляют их передвижение.

Читайте также:

Два раненых солдата ВС РФ и ВСУ неделю помогали друг другу в серой зоне, один погиб

ВС РФ поразили два склада ВСУ в Херсонской области

На СВО погиб актер из «Возвращения Мухтара» Павленко, воевавший за ВСУ
#военные
#армия
#операции
#опасность
#новости
#сво
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Серия взрывов прогремела в Днепропетровске
11 декабря 2023, 19:20

Фото: iStock/dzika_mrowka

В украинском Днепропетровске прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Днепропетровске слышны звуки взрывов», - говорится в сообщении телеканала.

В настоящее время сирены воздушной тревоги ревут в Днепропетровской и Николаевской областях.

Напомним, 11 декабря в столице Украины прозвучало несколько взрывов, а затем объявили воздушную тревогу. До этого, согласно информации «Страна.ua», взрывы были зафиксированы на территории города Южный в Одесской области. При этом воздушная тревога была объявлена сразу в трёх областях Украины: Кировоградской, Одесской и Николаевской.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.


Читайте также:

В Феодосии три женщины пострадали после взрыва СВУ, заложенного украинцами

В Одесской области Украины произошли взрывы

В центре Симферополя прогремел взрыв
#взрыв
#взрывы
#тревога
#вс рф
#воздушная тревога
#украина
Читайте нас в
Жена генерала Колотовкина посетила кладбище «Вагнера»
11 декабря 2023, 18:46

Жена генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина Екатерина приехала на кладбище бойцов частной военной компании «Вагнер» в Самарской области.
Фото она разместила в Telegram. На снимках заметен чёрный обелиск перед входом на территорию кладбища, рядом с которым стоят фотографии основателя ЧВК Евгения Пригожина и командира «Вагнера» Дмитрия Уткина.

На другой фотографии видны установленные рядами монументы в виде черных пирамид, которые называют «зубы дракона», пишет издание 63.ru. 

Во время СВО бойцы использовали «зубы дракона», чтобы возводить оборонительные рубежи на участках линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что суд Казахстана приговорил 34-летнего жителя Карагандинской области Алексея Шомполова к шести годам и восьми месяцам колонии за участие в СВО на Украине в составе российской ЧВК «Вагнер». Как сообщает издание Press.kz, его признали виновным в «наемничестве» и в «совершении тяжкого уголовного правонарушения против мира и безопасности человечества». 

Читайте также:

Вернувшиеся с СВО «вагнеровцы» занялись патриотическим воспитанием детей в Новосибирске

Казахстанец получил почти 7 лет тюрьмы за участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер»

В Казахстане бойца «Вагнера» посадили за участие в боях
#россия
#кладбище
#новости
Читайте нас в
В Серебряных Прудах провели благотворительный концерт в поддержку волонтёров
11 декабря 2023, 17:25

Фото: телеграм-канал Олега Павлихина

В школе искусств имени П.Н. Новикова в Серебряных Прудах прошёл благотворительный концерт в поддержку волонтёрского центра «Своих не бросаем». Об этом сообщил глава городского округа Олег Павлихин.
«Целью мероприятия было не только собрать деньги и направить на производство продукции для военных, но и рассказать о деятельности волонтёров муниципалитета, о том важном и нужном, что они делают для фронта, а также привлечь новых помощников. В холле были представлены продукция волонтёрского центра и стенд с фотографиями трудовых будней его волонтёров. Там же все желающие оставляли пожертвования», – написал Павлихин в своём телеграм-канале.
Гостями концерта стали участники СВО с семьями, вернувшиеся из зоны спецоперации. Военным вручили госнаграды, а лучшим волонтёрам – благодарственные письма. Координатор центра Людмила Феофанова была удостоена знака «За заслуги перед городским округом Серебряные Пруды».
 
Свои песни собравшимся исполнили Михайловские казаки, артисты Светлана Бугровская и Виктория Жукова, которая вместе с мамой является волонтёрами центра. Ансамбль «Радость» впервые представили публике свой новый танец «Они никогда не вернутся». Растрогал зрителей фильм, смонтированный волонтёрами из присланных с фронта обращений. 
 
Читайте также:

В Серебряных Прудах прошёл межмуниципальный турнир по мини-футболу среди детей

Традиционный турнир среди сотрудников силовых структур прошёл в Серебряных Прудах

В Серебряных Прудах открыли «Парту Героя» 
#олег павлихин
#серебряные пруды
#концерт
#благотворительность
#волонтеры
#сво
#спецоперация
#военные
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Пентагон проводил опасные эксперименты над украинцами во время спецоперации
Минобороны РФ: США проводили опасные эксперименты на Украине во время СВО
11 декабря 2023, 17:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Сотрудники Пентагона проводили опасные эксперименты на Украине, применяя различные препараты. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он рассказал, что ВС РФ из-за успешных действий во время спецоперации смогли попасть в лаборатории в Рубежном, Северодонецке и Херсоне. Там были обнаружены служебные документы, которые были изучены специалистами.

 «Анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям, факты испытаний на местном населении фармпрепаратов и вывоз в США биологических образцов для их возможного использования в наступательных биологических программах», — пояснил Кириллов.

Кроме того, по его словам, украинские военные собираются преднамеренно заразить патогенами источники питьевой воды, запасы продуктов питания и корма для животных. Он напомнил, что в ноябре этого года в посёлке Черниговка Запорожской области вспыхнула африканская чума свиней. Минобороны РФ и Россельхознадзор провели исследования, результаты которых показали, что эта вспышка заболевания была организована преднамеренно. После этого пришлось подвергнуть убою свыше семи тысяч голов свиней.

Читайте также:

Украинский генерал пожаловался на успешную тактику ВС РФ

ВС РФ поразили два склада ВСУ в Херсонской области

На СВО погиб актер из «Возвращения Мухтара» Павленко, воевавший за ВСУ
#сша
#минобороны рф
#военные
#актёр
#документы
#лаборатории
#заболевания
#сво
#всу
Читайте нас в
Украинские военные собираются заразить патогенами питьевую воду, сообщили в Минобороны
Минобороны: ВСУ хотят заразить патогенами воду и корм животных
11 декабря 2023, 16:26

Фото: iStock/andrey shalari

Украинские военные собираются преднамеренно заразить патогенами источники питьевой воды, запасы продуктов питания и корма для животных. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.
Он напомнил, что в ноябре этого года в посёлке Черниговка Запорожской области вспыхнула африканская чума свиней. Минобороны РФ и Россельхознадзор провели исследования, результаты которых показали, что эта вспышка заболевания была организована преднамеренно. После этого пришлось подвергнуть убою свыше семи тысяч голов свиней. 

По словам Кириллова, ВСУ устраивают такие акции, чтобы сохранять и усиливать социальную напряжённость, повышать рост недовольства россиян местными властями и создавать угрозы продовольственной безопасности. 

Читайте также:

ООН признала массовые пытки россиян на Украине, сообщили в СПЧ

Арестович* назвал три сценария развития событий на Украине в 2024 году

Последние новости СВО: где активизировались бои, что взяли под контроль ВС РФ

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, объявлен в розыск
#минобороны рф
#украина
#всу
#загрязнение
Читайте нас в
ВС РФ поразили два склада ВСУ в Херсонской области
Минобороны: ВС РФ поразили два склада ВСУ в районе Чернобаевки
11 декабря 2023, 15:09

Фото: iStock/zim286

Российские военные ликвидировали два вражеских склада в районе Чернобаевки Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены два склада вооружения в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Потери ВСУ на Херсонском направлении составили около 40 военных и четыре автомобиля.

Уточняется также, что за минувшие сутки под удар ВС РФ попали живая сила и вооружение ВСУ в 107-ми районах.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что российская армия успешно использует FPV-беспилотники и радиоразведку в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, с помощью данной тактики российские военные не дают ВСУ укрыться в зданиях на линии соприкосновения и замедляют их передвижение.

Читайте также:

В Германии назвали мощное российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ

На СВО погиб актер из «Возвращения Мухтара» Павленко, воевавший за ВСУ

Последние новости СВО: где активизировались бои, что взяли под контроль ВС РФ
#военные
#оружие
#армия
#бпла
#вооружение
#сво
#всу
#вс рф
#вооружения
Читайте нас в
Украинский генерал пожаловался на успешную тактику ВС РФ
Генерал Кривонос: ВС РФ добиваются успехов с помощью дронов и радиоразведки
11 декабря 2023, 14:59

Фото: iStock/zabelin

Российская армия успешно использует FPV-беспилотники и радиоразведку в зоне проведения специальной военной операции. Такое заявление сделал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
«Русские достигают определенных тактических успехов на отдельных направлениях, и, к сожалению, активное использование преимущественно FPV-беспилотников и радиоразведки позволило им их добиться», — жалуется Кривонос.

По его словам, с помощью данной тактики российские военные не дают ВСУ укрыться в зданиях на линии соприкосновения и замедляют их передвижение.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что соединения Воздушно-десантных войск РФ при помощи беспилотников «Ланцетов» уничтожили на Херсонском направлении СВО два танка, а также самоходную артиллерийскую установку Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенные на правом берегу Днепра. 

Читайте также:

На СВО погиб актер из «Возвращения Мухтара» Павленко, воевавший за ВСУ

Последние новости СВО: где активизировались бои, что взяли под контроль ВС РФ

ВСУ атаковали из танков Белгородскую и Брянскую область
#минобороны рф
#военные
#актёр
#контроль
#новости
#сво
#всу
Читайте нас в
В Германии назвали мощное российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ
Welt: ВС РФ успешно наносят удары по ВСУ «Калибрами» и «Искандерами»
11 декабря 2023, 14:50

Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

Вооружённые силы России успешно наносят урон украинской армии, применяя для обстрелов крылатые ракеты «Калибр» и оперативно-тактические комплексы «Искандер». Об этом сообщил журналист Кристоф Ваннер в эфире немецкого телеканала Welt.
Он отметил, что в Харькове и области наблюдались прилёты большого количества беспилотников, а затем были выпущены крылатые ракеты «Калибр» и оперативно-тактические комплексы «Искандер». 

По словам Ваннера, это показывает настолько эффективно российские военные наносят удары и какое сильное давление они оказывают. Журналист убеждён, что со временем это давление будет только расти. 

Немецкий репортёр добавил, что помимо нанесения ударов по позициям солдат стороны противника, российские военные обстреливают объекты критической инфраструктуры страны. 

Читайте также:

Последние новости СВО: где активизировались бои, что взяли под контроль ВС РФ

В Киеве звучат взрывы и объявлена воздушная тревога

Российские военные подняли триколор над Марьинкой
#вс рф
#всу
#спецоперация
#военные
#ракеты
Читайте нас в
Достижения.рф