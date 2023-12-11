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ВС РФ поразили два склада ВСУ в Херсонской области

Минобороны: ВС РФ поразили два склада ВСУ в районе Чернобаевки
11 декабря 2023, 15:09
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Российские военные ликвидировали два вражеских склада в районе Чернобаевки Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены два склада вооружения в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Потери ВСУ на Херсонском направлении составили около 40 военных и четыре автомобиля.


Уточняется также, что за минувшие сутки под удар ВС РФ попали живая сила и вооружение ВСУ в 107-ми районах.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что российская армия успешно использует FPV-беспилотники и радиоразведку в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, с помощью данной тактики российские военные не дают ВСУ укрыться в зданиях на линии соприкосновения и замедляют их передвижение.

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Украинские военные собираются заразить патогенами питьевую воду, сообщили в Минобороны
Минобороны: ВСУ хотят заразить патогенами воду и корм животных
11 декабря 2023, 16:26

Фото: iStock/andrey shalari

Украинские военные собираются преднамеренно заразить патогенами источники питьевой воды, запасы продуктов питания и корма для животных. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.
Он напомнил, что в ноябре этого года в посёлке Черниговка Запорожской области вспыхнула африканская чума свиней. Минобороны РФ и Россельхознадзор провели исследования, результаты которых показали, что эта вспышка заболевания была организована преднамеренно. После этого пришлось подвергнуть убою свыше семи тысяч голов свиней. 

По словам Кириллова, ВСУ устраивают такие акции, чтобы сохранять и усиливать социальную напряжённость, повышать рост недовольства россиян местными властями и создавать угрозы продовольственной безопасности. 

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#украина
#всу
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Украинский генерал пожаловался на успешную тактику ВС РФ
Генерал Кривонос: ВС РФ добиваются успехов с помощью дронов и радиоразведки
11 декабря 2023, 14:59

Фото: iStock/zabelin

Российская армия успешно использует FPV-беспилотники и радиоразведку в зоне проведения специальной военной операции. Такое заявление сделал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
«Русские достигают определенных тактических успехов на отдельных направлениях, и, к сожалению, активное использование преимущественно FPV-беспилотников и радиоразведки позволило им их добиться», — жалуется Кривонос.

По его словам, с помощью данной тактики российские военные не дают ВСУ укрыться в зданиях на линии соприкосновения и замедляют их передвижение.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что соединения Воздушно-десантных войск РФ при помощи беспилотников «Ланцетов» уничтожили на Херсонском направлении СВО два танка, а также самоходную артиллерийскую установку Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенные на правом берегу Днепра. 

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#минобороны рф
#военные
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#контроль
#новости
#сво
#всу
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В Германии назвали мощное российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ
Welt: ВС РФ успешно наносят удары по ВСУ «Калибрами» и «Искандерами»
11 декабря 2023, 14:50

Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

Вооружённые силы России успешно наносят урон украинской армии, применяя для обстрелов крылатые ракеты «Калибр» и оперативно-тактические комплексы «Искандер». Об этом сообщил журналист Кристоф Ваннер в эфире немецкого телеканала Welt.
Он отметил, что в Харькове и области наблюдались прилёты большого количества беспилотников, а затем были выпущены крылатые ракеты «Калибр» и оперативно-тактические комплексы «Искандер». 

По словам Ваннера, это показывает настолько эффективно российские военные наносят удары и какое сильное давление они оказывают. Журналист убеждён, что со временем это давление будет только расти. 

Немецкий репортёр добавил, что помимо нанесения ударов по позициям солдат стороны противника, российские военные обстреливают объекты критической инфраструктуры страны. 

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#всу
#спецоперация
#военные
#ракеты
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На СВО погиб актер из «Возвращения Мухтара» Павленко, воевавший за ВСУ
11 декабря 2023, 14:05

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинский актер Андрей Павленко, который присоединился к ВСУ, погиб в зоне боевых действий.
Об этом пишет украинское издание «Главком», ссылаясь на родственников актёра. Подробностей гибели Павленко издание не сообщает.

Андрей Павленко сыграл в нескольких сезонах российского сериала «Возвращение Мухтара» и в «Ментовских войнах. Одесса», а также фильме «По законам военного времени – 2». 

Актёр является выпускником Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Актёр служил в киевских театрах.

Ранее, на прошлой неделе в Киевском академическом драмтеатре на Подоле сообщили, что из-за тяжелого ранения скончался снявшийся в «Возвращении Мухтара» актёр Василий Кухарский, принимавший участие в боевых действиях в рядах ВСУ. 

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#сво
#украина
#новости
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ООН признала массовые пытки россиян на Украине, сообщили в СПЧ
Член СПЧ Брод: ООН признала массовые пытки россиян на Украине
11 декабря 2023, 12:41

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Представители ООН признали, что на Украине массово пытают россиян, однако украинские власти не наказали даже тех, кто публично демонстрировал насильственные действия в отношении российских пленных. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.
Политик рассказал, что около половины российских военнопленных, которые проходили опрос ООН, отметили, что подвергались пыткам на Украине. Они рассказывали, что их пытали током, ножами, избивали винтовками и лишали сна. Такие данные привёл глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк. 

При этом украинские власти не наказывают своих военных за такое обращение с пленными. Не были наказаны даже те, кто публично демонстрировал жестокость в отношении россиян. 

Также Брод добавил, что на Украине участились случаи преследования по религиозных причинам. Такие меры приводят к арестам, задержанию и насильственным действиям в отношении священнослужителей и прихожан. 

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#спч
#украина
#россияне
#военные
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Последние новости СВО: где активизировались бои, что взяли под контроль ВС РФ
11 декабря 2023, 10:11

Фото: istock /Jakub Laichter

На нескольких направлениях в зоне проведения спецоперации российские бойцы идут в наступление. В результате боев, под контроль ВС РФ взята Марьинка. О последних событиях на линии боевого соприкосновения, и о том, где противник утратил позиции, читайте в материале «Радио 1».

ВСУ атаковали из танков Белгородскую и Брянскую область


Украинские формирования нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. По информации портала, ВСУ атаковали территорию области из танков. Девять снарядов упали в 600 метрах от населенного пункта. Пострадавших в результате происшествия нет.

Воздушная тревога на Украине


Минувшей ночью в Киеве прозвучало несколько взрывов, после чего была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание «Общественное». Также сигналы оповещения сработали на территории города Южный в Одесской области, где прозвучали взрывы.Киевские власти не комментировали произошедшее. Информации о разрушениях в настоящее время нет.

Генерал ВСУ Романенко раскритиковал процедуру мобилизации на Украине
Генерал ВСУ Романенко раскритиковал процедуру мобилизации на Украине

В ночь на воскресенье взрывы раздались в Херсоне и Кривом Роге. Повреждения получил объект критической инфраструктуры.


ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ


Российские бойцы при помощи беспилотников «Ланцет» уничтожили военную технику противника на Херсонском направлении. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. Соединения ВДВ поразили два танка и самоходную артиллерийскую установку ВСУ.

Группировка «Запад» уничтожила опорные пункты ВСУ под Купянском


Опорные пункты и минометные расчеты противника уничтожены группировкой ВС РФ «Запад» на Купянском направлении. По информации издания РИА Новости, взводные пункты были замаскированы, однако ВС РФ раскрыли позиции и нанесли массированный удар. Группировка ежедневно ведет огонь по местам дислокации ВСУ на этом направлении, сообщает агентство.

Вертолеты Ка-52М впервые применили в зоне СВО


В зоне проведения спецоперации ВС РФ впервые применили вертолеты Ка-52М. Российские летчики нанесли удар по позициям ВСУ в районе Донецка. В результате атаки, бронетехника противника и опорный пункт украинской группировки были уничтожены.

Последние новости СВО


Ранее утраченные позиции на Бахмутском направлении постепенно возвращаются под контроль российских бойцов, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Бои активизировались на Лиманском участке фронта. Идет зачистка западной части Широкого оврага.
ВС РФ перехватили инициативу под Авдеевкой. Также российские военные штурмуют укрепрайоны ВСУ. Бойцам удалось закрепиться вдоль железной дороги на Очеретино.

На Украине заявили о бессмысленности действий ВСУ на левом берегу Днепра
На Украине заявили о бессмысленности действий ВСУ на левом берегу Днепра

В западной части Марьинки установлен флаг Российской Федерации. Оборона ВСУ оказалась продавлена.

На Ореховском направлении продолжаются позиционные бои. ВС РФ наступают в районе Новофедоровки, ВСУ пытаются удерживать оборону, однако по некоторым данным, российские бойцы смогли пройти вглубь позиций противника на один километр.

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#военные
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#вс рф
#киев
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СВР назвала рассматриваемый Евросоюзом сценарий прекращения огня на Украине
СВР: Евросоюз ожидает прекращения огня при утрате наступательного потенциала ВСУ
11 декабря 2023, 10:10

Фото: istock / Evgeny555

В Европейском союзе рассматривают сценарий прекращения огня между РФ и Украиной после того, как ВСУ окончательно потеряют наступательный потенциал. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Службу внешней разведки России.

«По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль «украинского Пилсудского», на десятилетия создав прочный «санитарный кордон» между Россией и Европой. Такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВС Украины окончательно утратят наступательный потенциал», — указано в сообщении СВР. 
Кроме того, в Брюсселе Залужного, Ермака Буданова, Кличко и Арестовича* и в качестве преемников президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали из танков Белгородскую и Брянскую область. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сценарий
#новости
#всу
#рф
#евросоюз
#украина
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Названы возможные преемники президента Украины Зеленского
СВР: среди возможных преемников Зеленского Залужный, Буданов и Ермак
11 декабря 2023, 10:08

Фото: iStock/Silent_GOS

Среди возможных преемников украинского президента Владимира Зеленского в Брюсселе рассматривают Залужного, Буданова, Ермака, Арестовича* и Кличко.
При этом СМИ сообщали о том, что у Зеленского конфликт с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. 

Сообщалось о возможности его отставки из-за повышенной откровенности. При этом, по мнению экспертов, если Залужного все-таки отправят в отставку, то он может стать «новой суперзвездой украинской политики», чего крайне не хотят в офисе Зеленского.

Также в числе приемников бывший советник Зеленского Алексей Арестович*, глава офиса президента Андрей Ермак, мэр Киева Виталий Кличко и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. 

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#владимир зеленский
#украина
#сво
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РБК: в ПВР для украинских беженцев продолжают оставаться 25 000 человек
11 декабря 2023, 09:45

Фото: istockphoto/shironosov

На начало ноября 2023 года в пунктах временного размещения до сих пор остаются около 25 000 украинских беженцев с Украины, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, пишет РБК.
В этом числе оказались инвалиды, семьи с детьми, одинокие и пожилые люди.

Беженцев разместили в 45 регионах страны. ПВР организовывают в пустующих детских лагерях, на базах и в домах отдыха. Беженцам положено трехразовое питание, помощь в оформлении документов на выплаты и гражданство.

Больше всего беженцев разместили в Воронежской (около 5 тысяч человек), Ростовской (2,4 тысячи) и Нижегородской областях (около 2 тысяч). В центрах на долгий срок остаются те, кто не может найти работу и арендовать жильё или вернуться обратно в регион, из которого выехал. В ПВР также решают остаться одинокие пенсионеры, которые потеряли всех близких. 

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