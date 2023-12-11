ВС РФ поразили два склада ВСУ в Херсонской области

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Российские военные ликвидировали два вражеских склада в районе Чернобаевки Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены два склада вооружения в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Потери ВСУ на Херсонском направлении составили около 40 военных и четыре автомобиля.
Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что российская армия успешно использует FPV-беспилотники и радиоразведку в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, с помощью данной тактики российские военные не дают ВСУ укрыться в зданиях на линии соприкосновения и замедляют их передвижение.
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Элина Позднякова