На СВО погиб актер из «Возвращения Мухтара» Павленко, воевавший за ВСУ

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Украинский актер Андрей Павленко, который присоединился к ВСУ, погиб в зоне боевых действий.
Об этом пишет украинское издание «Главком», ссылаясь на родственников актёра. Подробностей гибели Павленко издание не сообщает.
Андрей Павленко сыграл в нескольких сезонах российского сериала «Возвращение Мухтара» и в «Ментовских войнах. Одесса», а также фильме «По законам военного времени – 2».
Актёр является выпускником Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Актёр служил в киевских театрах.
Ранее, на прошлой неделе в Киевском академическом драмтеатре на Подоле сообщили, что из-за тяжелого ранения скончался снявшийся в «Возвращении Мухтара» актёр Василий Кухарский, принимавший участие в боевых действиях в рядах ВСУ.
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Андрей Павленко сыграл в нескольких сезонах российского сериала «Возвращение Мухтара» и в «Ментовских войнах. Одесса», а также фильме «По законам военного времени – 2».
Ранее, на прошлой неделе в Киевском академическом драмтеатре на Подоле сообщили, что из-за тяжелого ранения скончался снявшийся в «Возвращении Мухтара» актёр Василий Кухарский, принимавший участие в боевых действиях в рядах ВСУ.
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Мария Фирсова