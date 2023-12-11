Украинский генерал пожаловался на успешную тактику ВС РФ

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Российская армия успешно использует FPV-беспилотники и радиоразведку в зоне проведения специальной военной операции. Такое заявление сделал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
«Русские достигают определенных тактических успехов на отдельных направлениях, и, к сожалению, активное использование преимущественно FPV-беспилотников и радиоразведки позволило им их добиться», — жалуется Кривонос.
По его словам, с помощью данной тактики российские военные не дают ВСУ укрыться в зданиях на линии соприкосновения и замедляют их передвижение.
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Элина Позднякова