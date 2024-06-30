Два ребёнка пострадали при обстреле ВСУ Ясиноватой в ДНР

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При обстреле Ясиноватой в ДНР пострадали два ребёнка. Об этом глава республики Денис Пушилин написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ обстреляли населённый пункт из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате этого получили ранения средней степени тяжести мальчик 2020 года рождения и девочка 2009 года рождения.
Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК) сообщило об одной выпущенной в сторону Ясиноватой ракете ВСУ. Это произошло в 08:50 по мск.
Также стало известно, что в воскресенье украинские войска запустили беспилотник в сторону Курской области. Российские средства ПВО оперативно ликвидировали объект. Однако в результате падения его обломков были повреждены несколько частных домов и школа.
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Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК) сообщило об одной выпущенной в сторону Ясиноватой ракете ВСУ. Это произошло в 08:50 по мск.
Также стало известно, что в воскресенье украинские войска запустили беспилотник в сторону Курской области. Российские средства ПВО оперативно ликвидировали объект. Однако в результате падения его обломков были повреждены несколько частных домов и школа.
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Анастасия Чинкова