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Два ребёнка пострадали при обстреле ВСУ Ясиноватой в ДНР

Пушилин: при ударе ВСУ из РСЗО HIMARS по Ясиноватой пострадали два ребёнка
30 июня 2024, 12:41
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

При обстреле Ясиноватой в ДНР пострадали два ребёнка. Об этом глава республики Денис Пушилин написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ обстреляли населённый пункт из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате этого получили ранения средней степени тяжести мальчик 2020 года рождения и девочка 2009 года рождения.

Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК) сообщило об одной выпущенной в сторону Ясиноватой ракете ВСУ. Это произошло в 08:50 по мск.



Также стало известно, что в воскресенье украинские войска запустили беспилотник в сторону Курской области. Российские средства ПВО оперативно ликвидировали объект. Однако в результате падения его обломков были повреждены несколько частных домов и школа.

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Стало известно о неэффективности борьбы ВСУ с дронами типа «Герань»
Военэксперт Суконкин: меры ВСУ по борьбе с «Геранями» стали малоэффективными
30 июня 2024, 12:13

Фото: iStock/bbsferrari

Меры ВСУ по борьбе с российскими беспилотниками типа «Герань» стали малоэффективными из-за новой тактики ВС РФ. Об этом в беседе с «МК» сообщил военный эксперт Алексей Суконкин.
Отмечается, что ранее дроны такого типа запускались на высоте 100-200 метров. Однако после использования украинскими войсками расчётов ПВО со спаренными или счетверенными зенитными пулемётами ВС РФ сменили высоту полёта до 1000 метров. В связи с этим ранее предпринимаемые ВСУ меры стали неэффективными.

Ранее немецкий военный обозреватель Юлиан Репке заявил, что ВС РФ свободны в использовании беспилотников на Украине из-за значительных потерь ПВО ВСУ.

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#пво
#борьба
#сво
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Удар по эшелону ВСУ, ранения сотрудников МЧС, повреждение школы: последние новости СВО
Артамонов: девять беспилотников сбиты над территорией Липецкой области
30 июня 2024, 11:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские средства ПВО предотвратили попытку ВСУ атаковать беспилотниками территории Липецкой, Воронежской, Брянской, Белгородской и Орловской областей минувшей ночью, сообщили в Минобороны РФ.
Последние новости о ситуации в зоне проведения СВО по состоянию на 30 июля приводит редакция «Радио 1».

Российские войска отбросили ВСУ с левобережья Херсонской области

ВС РФ отбросили подразделения ВСУ с левобережной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Теперь боевые действия ведутся на островах. На остальной части региона есть природное разграничение – река Днепр.

МЧС сообщило о ранениях своих сотрудников при обстреле Донецка ВСУ

Четыре сотрудника МЧС России пострадали при обстреле ВСУ Донецка. Пожарные тушили пожар, возникший после обстрела. В этот момент появилась угроза повторного удара. Обстрел настиг их во время эвакуации из опасной зоны. В настоящее время сотрудники ведомства находятся в больнице.

ВС РФ нанесли ракетный удар по месту разгрузки эшелона ВСУ

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» нанёс удар по месту разгрузки эшелона украинской военной техники в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

В результате этого удара были поражены личный состав ВСУ, американские БТР М113, ЗРК «Бук-М1», БМП-2, грузовики и топливозаправщики.

Обломки БПЛА повредили частные дома и школу в Курской области

Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в окрестностях села Гнилое в Курской области. В результате падения его обломков были повреждены три частных дома и школа. У построек посечены фасады и выбиты окна, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

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В курском селе обломки сбитого дрона повредили три частных дома и школу
30 июня 2024, 11:08

Фото: istockphoto/aapsky

В окрестностях села Гнилое в Тимском районе Курской области дежурные системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ. В результате падения обломков повреждения получили несколько строений.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов. В своём телеграм-канале врио губернатора уточнил, что пострадали три частных домовладения: повреждены крыши домов, заборы и выбиты окна. У здания местной школы посечён фасад и выбиты окна. Среди местного населения никто не пострадал. Смирнов пообещал, что администрация окажет собственникам повреждённого имущества необходимую помощь.

Ранее министерство обороны РФ сообщало, что ночью 30 июня над территорией Курской области были уничтожены 15 беспилотников. Накануне, 29 июня, населённые пункты региона неоднократно обстреливались. В деревне Городище при сбросе боеприпаса с коптера погибли пять человек, в том числе двое детей.

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Сальдо: Российские войска отбросили ВСУ с левобережья Херсонской области
30 июня 2024, 10:11

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные отбросили подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) с левобережной части Херсонской области. Боевые действия переместились на острова.
Об этом сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, российские войска активизировали свои действия, в результате чего противник был отброшен. Острова на Херсонском направлении являются участком боевого соприкосновения . На остальной части региона есть природное разграничение — река Днепр.

В настоящее время Вооружённые силы РФ расширяют зону контроля на днепровских островах. ВСУ ранее неоднократно предпринимали попытки закрепиться на левом берегу, но все они заканчивались неудачей. Десантные операции противника также успеха не имели.

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В ДНР нашли экстремистские книги с оправданием Шухевича, изданные на деньги США
30 июня 2024, 09:02

Фото: istockphoto/ASphotowed

Книги, оправдывающие деятельность украинского пособника нацистов Романа Шухевича, нашли в прифронтовой зоне в Донецкой Народной Республике. Они были изданы на средства фонда, которым руководит американский полковник военной разведки в резерве, украинец по происхождению.
Об этом РИА Новости рассказал мобилизованный из Костромской области с позывным Цапля. По словам бойца, экстремистская литература была обнаружена во время проведения операции по зачистке и разминированию прифронтовой территории. Год издания книг — 2007, то есть ещё до майдана. А в качестве издателя указан фонд «Наследие» из Чикаго, руководимый полковником военной разведки. Цапля рассказал, что книги были аккуратно завёрнуты и спрятаны на полке. По его словам, экстремистская литература на освобождённых территориях попадается довольно часто.

Фонд «Наследие» был создан при украинском банке «Уверенность», основанным в Чикаго Юлианом Кулясом. После войны Куляс состоял в молодежной подпольной организации, которая сотрудничала с ОУН* (Организация украинских националистов*). В 1949 году он вместе с родителями эмигрировал в США и построил там карьеру банкира и адвоката. В 1981 году Куляс получил степень магистра военной истории в Национальном университете обороны в Вашингтоне и звание полковника военной разведки в резерве.

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#украина
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Губернатор Артамонов: За ночь над промзоной Липецка сбили девять дронов ВСУ
30 июня 2024, 08:10

Фото: istockphoto/rancho_runner

В ночь на 30 июня дежурные системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку террористической атаки киевского режима на российский регион. Девять беспилотников ВСУ уничтожены над промышленной зоной Липецка.
Об этом сообщил глав региона Игорь Артамонов. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что жертв и ранений среди населения в результате массированной атаки удалось избежать. На месте падения дронов продолжают работать правоохранители и сотрудники экстренных служб. Он также поблагодарил за слаженную работу бойцов ПВО, которые сбили и подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы БПЛА противника.

Артамонов добавил, что фрагменты одного из сбитых беспилотников упали на крышу жилого дома в частном секторе Липецка. Губернатор пообещал собственникам помощь со стороны администрации в ремонте жилья.

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#липецкая область
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В Харьковской области обнаружили шевроны с флагом США и оружие
Боец Чешир: в Харьковской области обнаружили оружие НАТО
30 июня 2024, 05:20

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боец мотострелковой бригады 1-й танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Чешир рассказал, что российские солдаты, продвигаясь к линии фронта, нашли шевроны с изображением флага США, оружие стран НАТО и иностранную оптику на купянском направлении, передаетРИА Новости.
Чешир сообщил, что военные обнаружили иностранное оружие в Харьковской области.

«Даже успели организовать такой себе небольшой музейчик: американский шеврон, идентифицировать собственника не получилось… Много разных беспилотников», – поделился он.

Среди захваченных военные также нашли поставляемые в Украину беспилотники с участием украинского шоумена Сергея Притулы.

«Вот штык-нож, Columbia USA на нем написано, американский», – привел пример Чешир.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в различных населенных пунктах Харьковской области имитируют контратаки.

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Рогов заявил об обстреле Токмака ВСУ

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#украина
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#оружие
#помощь
#поставки
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Рогов заявил об обстреле Токмака ВСУ
Рогов: ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области
30 июня 2024, 03:32

Фото: istock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Токмак в Запорожской области, сообщил в Telegram председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинская армия обстреливает город из тяжелого вооружения. Система противовоздушной обороны (ПВО) работает.

«Подробности позже», – добавил Рогов.

Ранее в июне Рогов сообщил, что украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области из нескольких реактивных система залпового огня (РСЗО).

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В Белгороде после массированной атаки БПЛА пострадал человек
#запорожская область
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#пво
#всу
#украина
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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
30 июня 2024, 02:13

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Воздушную тревогу объявили в четырех регионах Украины, сообщает онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины.
В частности, сигналы слышны в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях.

В ночь на 27 июня на Украине прогремел ряд взрывов. В Хмельницкой области о них сообщали пять раз. В Полтавской области и еще 12 регионах раздавалась воздушная тревога.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#сво
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