Удар по эшелону ВСУ, ранения сотрудников МЧС, повреждение школы: последние новости СВО

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Российские средства ПВО предотвратили попытку ВСУ атаковать беспилотниками территории Липецкой, Воронежской, Брянской, Белгородской и Орловской областей минувшей ночью, сообщили в Минобороны РФ.
Последние новости о ситуации в зоне проведения СВО по состоянию на 30 июля приводит редакция «Радио 1».
Российские войска отбросили ВСУ с левобережья Херсонской области
ВС РФ отбросили подразделения ВСУ с левобережной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Теперь боевые действия ведутся на островах. На остальной части региона есть природное разграничение – река Днепр.
МЧС сообщило о ранениях своих сотрудников при обстреле Донецка ВСУ
Четыре сотрудника МЧС России пострадали при обстреле ВСУ Донецка. Пожарные тушили пожар, возникший после обстрела. В этот момент появилась угроза повторного удара. Обстрел настиг их во время эвакуации из опасной зоны. В настоящее время сотрудники ведомства находятся в больнице.
ВС РФ нанесли ракетный удар по месту разгрузки эшелона ВСУ
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» нанёс удар по месту разгрузки эшелона украинской военной техники в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
В результате этого удара были поражены личный состав ВСУ, американские БТР М113, ЗРК «Бук-М1», БМП-2, грузовики и топливозаправщики.
Обломки БПЛА повредили частные дома и школу в Курской области
Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в окрестностях села Гнилое в Курской области. В результате падения его обломков были повреждены три частных дома и школа. У построек посечены фасады и выбиты окна, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
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Российские войска отбросили ВСУ с левобережья Херсонской области
ВС РФ отбросили подразделения ВСУ с левобережной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Теперь боевые действия ведутся на островах. На остальной части региона есть природное разграничение – река Днепр.
МЧС сообщило о ранениях своих сотрудников при обстреле Донецка ВСУ
Четыре сотрудника МЧС России пострадали при обстреле ВСУ Донецка. Пожарные тушили пожар, возникший после обстрела. В этот момент появилась угроза повторного удара. Обстрел настиг их во время эвакуации из опасной зоны. В настоящее время сотрудники ведомства находятся в больнице.
ВС РФ нанесли ракетный удар по месту разгрузки эшелона ВСУ
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» нанёс удар по месту разгрузки эшелона украинской военной техники в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
В результате этого удара были поражены личный состав ВСУ, американские БТР М113, ЗРК «Бук-М1», БМП-2, грузовики и топливозаправщики.
Обломки БПЛА повредили частные дома и школу в Курской области
Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в окрестностях села Гнилое в Курской области. В результате падения его обломков были повреждены три частных дома и школа. У построек посечены фасады и выбиты окна, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
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Анастасия Чинкова