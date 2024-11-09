Два российских бойца сутки отбивали атаки ВСУ, которые травили их газом

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Два бойца Вооружённых сил РФ почти сутки отбивали атаки превосходящих сил ВСУ, закрепившись в подвале деревенского дома. Украинцам не помогло даже то, что они применяли против российских солдат отравляющий газ.
Во время атаки одного из населённых пунктов российские военные выбили боевиков ВСУ из укреплённого подвала деревенского дома, откуда открывалась удобная позиция для стрельбы, сообщает телеграм-канал SHOT. Уничтожив противника, два штурмовика не смогли покинуть подвал, так как украинцы начали артиллерийский обстрел, а после пытались контратаковать. Тогда наши солдаты решили закрепиться в только-что отбитом подвале.
Не сумев с наскока выбить штурмовиков из подвала, вояки из ВСУ принялись обстреливать его боеприпасами с отравляющим газом. Но российские бойцы, надев противогазы, продолжали отражать все атаки противника. Продержаться почти сутки им помогли сослуживцы, которые отправляли новые респираторы, воду и боеприпасы с помощью дронов.
Бойцы покинули позицию только получив множественные осколочные ранения. Прикрывая друг друга, отстреливаясь и укрываясь от украинских дронов, они сумели живыми добраться до позиций российских войск.
В министерстве обороны пока не дали официального подтверждения данного эпизода.
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«Взяли в ипотеку», — как позже с юмором рассказывал один из бойцов.
Не сумев с наскока выбить штурмовиков из подвала, вояки из ВСУ принялись обстреливать его боеприпасами с отравляющим газом. Но российские бойцы, надев противогазы, продолжали отражать все атаки противника. Продержаться почти сутки им помогли сослуживцы, которые отправляли новые респираторы, воду и боеприпасы с помощью дронов.
Бойцы покинули позицию только получив множественные осколочные ранения. Прикрывая друг друга, отстреливаясь и укрываясь от украинских дронов, они сумели живыми добраться до позиций российских войск.
В министерстве обороны пока не дали официального подтверждения данного эпизода.
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Александр Бойцов