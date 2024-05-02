Видео: Минобороны РФ
Пара снайперов российской группировки войск «Центр» уничтожили пехоту украинской на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Снайперская пара соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожила группу пехоты противника, сорвав ротацию ВСУ в зоне СВО», — говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.
Накануне в российском министерстве также рассказали, что бурятские снайперы-десантники ликвидировали группу из пяти бойцов Вооруженных сил Украины, сорвав их ротацию у Часова Яра в ДНР. Уточнялось, что российский снайпер обнаружил группу пехоты ВСУ, которая двигалась под прикрытием лесного массива в сторону передовых позиций для проведения ротации, и открыл по ним прицельный огонь. Первым выстрелом с дистанции более 1500 метров противник был уничтожен. Другими выстрелами также были ликвидированы еще четверо боевиков киевского режима.
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Элина Позднякова