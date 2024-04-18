Российский снайпер уничтожил статусного украинского боевика

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Российский снайпер уничтожил руководителя контрснайперского подразделения Вооружённых сид Украины, пишет ТАСС.
По данным агентства, в ликвидации руководителя контрснайперского подразделения ВСУ с позывным Блискавка также приняли участие и другие бойцы ВС РФ.
Российский снайпер, уничтоживший бойца отметил, что это не его личная заслуга, а успех группы, потому что российские военнослужащие работают слаженно и сообща.
По его словам, Блискавка стал одной из самых статусных целей группы снайперов. Ликвидацию противника удалось подтвердить благодаря винтовке и документам боевика.
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Российский снайпер, уничтоживший бойца отметил, что это не его личная заслуга, а успех группы, потому что российские военнослужащие работают слаженно и сообща.
По его словам, Блискавка стал одной из самых статусных целей группы снайперов. Ликвидацию противника удалось подтвердить благодаря винтовке и документам боевика.
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Алёна Самарева