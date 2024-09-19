Два российских танка сдерживали боевиков ВСУ под Суджей две недели

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Два российских танка сдерживали боевиков ВСУ под Суджей в Курской области в течение двух недель, а потом отбили атаки со стороны Украины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на бойца РФ с позывным «Каплодий».
«Это легендарный танковый экипаж (командира «Хикава» – прим. ред.), как мы его называем, потому что он и еще один экипаж, который сейчас находится в госпитале, его подбили дроном, но все живы, здоровы, все хорошо. Мы их эвакуировали, ранения легкие. Они очень много эффекта произвели на ту сторону. Мы здесь, благодаря этим танкам, остановили накат противника. Мы держали две недели обороны, буквально двумя экипажами», — пояснил собеседник.
Украина напала на приграничье Курской области в начале августа. Как отмечали в Минобороны РФ, в указанный район было направлено подкрепление. По признанию главкома ВСУ Александра Сырского, нападение осуществлялось с целью отвлечь ВС РФ с территорий Донбасса, однако план провалился.
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