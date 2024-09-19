Бои под Курском, ВС РФ зашли в Гуляй Поле, ВСУ бегут из Гродовки: последние новости СВО

Изучение российскими специалистами обломков переданных украинцам американских истребителей F-16 угрожает безопасности НАТО, так как их начиняют секретными технологиями. Об этом пишет геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest. По его словам, Североатлантический альянс модернизирует эти старые самолеты, чтобы сделать их более успешными в бою.