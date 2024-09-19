Бои под Курском, ВС РФ зашли в Гуляй Поле, ВСУ бегут из Гродовки: последние новости СВО

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Армия России продолжает контрнаступление в Курской области и выдавливает боевиков ВСУ с российской земли, пока противник всеми силами пытается там удержаться. Тем временем украинская армия покидает Гродовку на Покровском направлении под напором российских сил, а бойцы ВС РФ отрезают Покровск (Красноармейск), лишая его логистических переправ.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 19 сентября приводит редакция «Радио 1».
Продолжаются бои северо-восточнее Любимовки.
В Глушковском районе продолжаются бои в приграничных населенных пунктах. ВСУ подтягивают сюда военную технику и личный состав, однако о каких-либо продвижениях противника там на данный момент неизвестно. ВСУ атакуют в районе Медвежьего, присутствуют в районе Нового Пути, сообщаслоь о боях в районе Волфино и Краснооктябрьского.
На северном фланге в Гродовке наши парни выдавили противника за линию реки Журавка и закрепились на западном берегу. 70% поселка находится под контролем ВС РФ. Также идут бои севернее Новогродовки, где российские бойцы пытаются улучшить свои тактические позиции, заняв высоты на северном берегу реки Журавка.
Накануне стало известно, что ВС РФ начали штурм населенного пункта Катериновка.
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Курская областьВ Курской области российская армия продвигается вблизи Внезапного, Бяхово и Обуховки Кореневского района. Российские войска продолжают давить на оборону ВСУ, вытесняя их с занятых позиций. Сообщается об освобождении населенных пунктов Дарьино и Николаево-Дарьино, что позволило переправиться через реку Снагость и занять за ней удобный плацдарм для дальнейшего удара на Свердликово. Это село является важнейшим логистическим пунктом противника, через который он в августе и совершил прорыв в Курскую область.
Продолжаются бои северо-восточнее Любимовки.
В Глушковском районе продолжаются бои в приграничных населенных пунктах. ВСУ подтягивают сюда военную технику и личный состав, однако о каких-либо продвижениях противника там на данный момент неизвестно. ВСУ атакуют в районе Медвежьего, присутствуют в районе Нового Пути, сообщаслоь о боях в районе Волфино и Краснооктябрьского.
Боевик ВСУ под Курском пытался расстрелять мужчину с пятью детьми
Покровское направлениеПосле взятия Украинска российская армия с северной части зашла в город Горняк и продвигается в его жилой застройке. Вместе с этим российские силы начали продвижение в направлении Цукурино. Это последняя точка до самого Курахово, где противник может обустроить линию обороны.
На северном фланге в Гродовке наши парни выдавили противника за линию реки Журавка и закрепились на западном берегу. 70% поселка находится под контролем ВС РФ. Также идут бои севернее Новогродовки, где российские бойцы пытаются улучшить свои тактические позиции, заняв высоты на северном берегу реки Журавка.
«Если мы внимательно посмотрим на карту, то увидим, что наши части здесь уже полностью вышли на линию высот южнее Мирнограда, которая и является главным внешним контуром обороны города. Прорыв этой линии приведет к заходу наших частей в город», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.Утром 19 сентября российские артиллеристы нанесли удар в районе железнодорожной станции Удачное. В результате было повреждено ж/д полотно и нарушена контактная сеть. Таким образом, ВС РФ хотят отрезать Покровск. Ранее также были уничтожены мосты «Горбатый» и «Димитровский».
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Торецкое направлениеВ Торецке идут бои в центральной части города. Здесь ВС РФ штурмуют комплекс зданий детской больницы, которые стали одним из ключевых укрепрайонов противника. Также продолжаются штурмовые действия вдоль улиц Центральная, Яблоневая и Слободская.
Угледарское направлениеПродолжаются бои за шахты в районе Угледара. Российские войска стремятся забрать наиболее выгодные позиции. Также ведуться бои и в районе Водяного, где наблюдается продвижение наших войск.
Накануне стало известно, что ВС РФ начали штурм населенного пункта Катериновка.
Запорожское направлениеНакануне наши части на Запорожском направлении имели успех в районе Гуляйполя. Они взяли под свой контроль первую его часть. Таким образом можно констатировать, что бои за город Гуляйполе уже начались, написал военный эксперт Юрий Подоляка.
Противник признает успехи ВС РФНакануне украинские военные аналитики признали, что Украинск освобожден российскими силами и в новой сводке сообщают о продолжающемся продвижение наших войск к Селидово на стыке Покровского и Кураховского направлений. В районе Желанного Первого продолжаются тяжелые бои. Южнее Украинска российские подразделения прорвались в северную часть города Горняк, сообщают украинские военные ресурсы.
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