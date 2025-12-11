Два самолета не могут приземлиться из-за атаки БПЛА в Подмосковье
Над Владимирской областью летают два пассажирских авиалайнера, которые не могут совершить посадку в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
По данным издания, самолёты авиакомпаний flydubai и Pobeda наворачивают круги в районе города Гусь-Хрустальный. К настоящему моменту экипажам не дали разрешение на посадку в пункте назначения.
Из-за атаки украинских беспилотников в московских аэропортах произошли массовые задержки рейсов. Более 50 самолетов не могут вылететь из Шереметьево, Внуково и Домодедово.
Поздним вечером мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом БПЛА, летевшим на Москву. Спустя несколько часов их количество увеличилось до восьми.
