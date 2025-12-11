Два самолета не могут приземлиться из-за атаки БПЛА в Подмосковье

11 декабря 2025, 01:51

Фото: istockphoto / dongfang zhao

Над Владимирской областью летают два пассажирских авиалайнера, которые не могут совершить посадку в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.