Два самолета не могут приземлиться из-за атаки БПЛА в Подмосковье

Фото: istockphoto / dongfang zhao

Над Владимирской областью летают два пассажирских авиалайнера, которые не могут совершить посадку в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



По данным издания, самолёты авиакомпаний flydubai и Pobeda наворачивают круги в районе города Гусь-Хрустальный. К настоящему моменту экипажам не дали разрешение на посадку в пункте назначения.

Из-за атаки украинских беспилотников в московских аэропортах произошли массовые задержки рейсов. Более 50 самолетов не могут вылететь из Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Поздним вечером мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом БПЛА, летевшим на Москву. Спустя несколько часов их количество увеличилось до восьми.

