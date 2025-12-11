Десятки самолетов задержали в Шереметьево из-за атаки БПЛА
Ограничения в аэропорту Шереметьево привели к массовой задержке авиарейсов. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
По данным издания, к настоящему моменту 14 самолетов не могут покинуть воздушную гавань. Еще шесть авиалайнеров ждут разрешения на посадку.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на столицу. Позже он добавил, что система противовоздушной обороны ликвидировала еще одну цель.
Недавно Минобороны РФ опубликовало очередную сводку работы сил ПВО. В течение трех вечерних часов над регионами России сбили почти 40 БПЛА. Перед этим поступили сведения о падении беспилотника на жилой дом в Воронеже.
