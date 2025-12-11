Под Москвой сбили беспилотник ВСУ
Собянин: ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву, в столичном регионе обнаружили и ликвидировали беспилотник. Об этом в Телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
По его словам, на место падения обломков БПЛА выехали сотрудники экстренных служб. Сведения о пострадавших и разрушениях на земле не поступали.
Некоторое время назад в столичном аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении атаки беспилотников на российские регионы. Под ударом оказались Брянская, Калужская, Воронежская, Курская и Белгородская области.
