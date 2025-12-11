Под Москвой сбили беспилотник ВСУ

11 декабря 2025, 00:11

Собянин: ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву, в столичном регионе обнаружили и ликвидировали беспилотник. Об этом в Телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.