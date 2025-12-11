Жители Тульской области сообщили об атаке БПЛА
Серия взрывов прогремела в двух городах Тульской области. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Жители Тулы и Алексина в беседе с изданием рассказали, что слышали не менее семи громких хлопков. Они также видели яркие вспышки в небе и слышали звук мотора в небе, напоминающий механизм беспилотника.
По предварительной информации, оба города пытаются атаковать БПЛА Вооруженных сил Украины. Вероятно, взрывы свидетельствуют о работе системы противовоздушной обороны. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Ранее десятки рейсов задержали на прием и вылет из аэропорта Шереметьево. Ограничения связаны с атакой беспилотников.
