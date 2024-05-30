ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Краснодарским краем

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Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Краснодарским краем примерно в 08:20 мск, сообщили в Минобороны РФ.
«30 мая 2024 года около 08:20 мск была пресечена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурные средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Краснодарским краем», — говорится в заявлении.Ранее украинский дрон атаковал подстанцию в Запорожской области, оставив без электричества 1875 абонентов в части города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка.
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