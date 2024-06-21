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Два сотрудника МЧС РФ пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Краснодарский край

21 июня 2024, 09:11
Фото: iStock/DmyTo

Фото: iStock/DmyTo

Два сотрудника МЧС России пострадали при массированной атаке украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в ведомстве.
«В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы», — говорится в Telegram-канале МЧС России.

Согласно сообщению, сотрудникам МЧС была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас оба находятся на амбулаторном лечении.



По данным Минобороны РФ, минувшей ночью в Краснодарском крае сбили 43 украинских беспилотника, при этом ещё 70 штук уничтожили в Крыму. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодаре погиб один из сотрудников котельной после ночной атаки БПЛА ВСУ.

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В Белгороде хирург спас бойца СВО, в теле которого застрял аккумулятор дрона
21 июня 2024, 09:38

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Белгороде хирург с позывным «Кастет» спас бойца спецоперации, у которого в теле застрял аккумулятор от украинского FPV-дрона. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород».
Согласно сообщению, при детонации украинского беспилотника российский военный получил серьёзные ранения головы, груди, живота и конечностей. Ему срочно потребовалась операция. В ходе оперативного вмешательства хирурги поняли, что один из фрагментов беспилотника глубоко проник в мягкие ткани, из-за чего не было возможности остановить кровотечение.

Тогда хирург с позывным «Кастет» самостоятельно извлёк фрагмент. Им оказался аккумулятор от дрона. Изначально предполагалось, что в теле бойца находится взрывное устройство.

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Боец Москвич: «краповые береты» в зоне СВО столкнулись с новой хитростью ВСУ
Боец Росгвардии «Москвич»: военные ВСУ начали применять FPV-дроны с гироскопами
21 июня 2024, 09:09

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Боец центра специального назначения «Витязь» Росгвардии с позывным «Москвич» заявил, что ВСУ стали использовать на FPV-дронах гироскопы, из-за чего их сложнее выследить и обезвредить. Об этом сообщает РИА Новости.
Военнослужащий рассказал, что гироскоп обеспечивает стабилизацию беспилотного летательного аппарата. Благодаря этому БПЛА может плавно приземляться и выжидать момент для нанесения удара с выключенными моторами.

«Москвич» отметил, что со стороны кажется, будто у дрона села батарейка, однако это далеко не так, если есть движение рядом, то беспилотник оживает. Боец «Витязя» подчеркнул, что солдаты ВС РФ нередко находят разведывательные дроны украинской армии с автопилотом.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минувшей ночью Украина предприняла попытку массированной атаки на Россию
МО РФ: ПВО сбила 70 БПЛА ВСУ в Крыму и ещё 43 – в Краснодарском крае
21 июня 2024, 08:31

Фото: iStock/MikeMareen

Минувшей ночью российская противовоздушная оборона сбила над Крымом 70 украинских беспилотников, ещё 43 дрона ВСУ уничтожили в Краснодарском крае. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, морская авиация ЧФ РФ уничтожила шесть вражеских безэкипажных катеров ВМС Украины в северо-западной части Черного моря.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодаре погиб один из сотрудников котельной после ночной атаки украинских беспилотников.

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ВСУ контратакуют в Волчанске и Липцах
Марочко: ВСУ усиливают атаки в районах Липцев и Волчанска
21 июня 2024, 08:05

Фото: iStock/Michele Ursi

ВСУ за последние сутки значительно усилили атаку в Волчанске и Липцах. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«За последние сутки противник предпринял множество попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Количество атак по сравнению с предыдущими сутками возросло почти в полтора раза», — написал Марочко на своей странице в соцсети ВКонтакте.

По его словам, штурмовые подразделения ВСУ действуют при поддержке артиллерии. Кроме того, украинская армия активно использует различные дроны регулярно меняя тактику нанесения ударов.

Накануне стало известно, что российский боец, оператор дрона, заметил, как украинская армия подтягивает дополнительные резервы в Харьковской области, что указывает на грядущее контрнаступление ВСУ на данном направлении.

Согласно данным, полученным с разведывательного беспилотника, ВСУ стягивают соединения с техникой ко второму и третьему эшелонам обороны.

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Украинский беспилотник сбили в Брянской области
Богомаз: В Брянской области сбили украинский беспилотник
21 июня 2024, 07:56

Фото: iStock/rancho_runner

Утром 21 июня в Клинцовском районе Брянской области силами ПВО сбит украинский беспилотник, пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате вражеской атаке повреждений на земле, а также пострадавших нет и поблагодарил российские подразделения ПВО за работу.

По данным Минобороны, в Краснодарском крае минувшей ночью сбили 43 украинских беспилотника, ещё 70 БПЛА ВСУ сбили в Крыму. При этом морская авиация ЧФ РФ в северо-западной части Черного моря уничтожила шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

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Погиб один из сотрудников котельной в Краснодаре после падения БПЛА ВСУ
21 июня 2024, 07:51

Фото: iStock/maki_shmaki

В Краснодаре погиб один из сотрудников котельной после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации», — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

Он также сообщил, что дал поручению главе Краснодара оказать семье погибшего рабочего всю необходимую помощь и поддержку.

По данным Минобороны, в Краснодарском крае минувшей ночью сбили 43 украинских беспилотника, ещё 70 БПЛА ВСУ сбили в Крыму. При этом морская авиация ЧФ РФ в северо-западной части Черного моря уничтожила шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

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Минувшей ночью над российскими регионами ПВО сбила 114 украинских беспилотников
МО РФ: Минувшей ночью над регионами РФ сбили 114 БПЛА ВСУ
21 июня 2024, 07:32

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Минувшей ночью системы российской противовоздушной обороны сбили 114 украинских беспилотников на территории РФ. При этом 70 из них в Крыму, а 43 в Краснодарском крае. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что 70 вражеских беспилотников было уничтожено или перехвачено в Крыму и над акваторией Черного моря. Ещё 43 дрона ВСУ ликвидировали в Краснодарском крае и один – в Волгоградской области.

При этом морская авиация ЧФ РФ в северо-западной части Черного моря уничтожила шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

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#армия россии
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Армия России отражает атаку БПЛА ВСУ на Севастополь
Развожаев: Военные отражают вражескую атаку БПЛА на Севастополь
21 июня 2024, 07:21

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Армия России отражает атаку украинских беспилотников в Севастополе, в настоящее время сбито уже четыре штуки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Военные отражают вражескую атаку БПЛА. По предварительной информации сбиты уже 4 беспилотника. В районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

По данным спасательной службы, никакие объекты на земле не повреждены. Пострадавших людей также нет.

Напомним, несколько муниципалитетов Краснодарского края ночью 21 июня подверглись массированной атаке украинских войск. Телеграм-канал оперштаба региона сообщил, что пострадавших нет.

В Темрюкском районе обломки беспилотника рухнули на гостевой дом в поселке Волна, постояльцев эвакуировали.

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Украинский пленный: офицеры ВСУ учат солдат правильно умирать
21 июня 2024, 05:55

Фото: istock/Irina Piskova

Офицеры ВСУ запрещают своим солдатам сдаваться в российский плен ради сохранения жизни. Вместо этого они дают им инструкцию «правильной гибели», рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян.
«Перед заданием нам говорилась такая вещь, что мне вообще не понравилось: «Всегда иметь при себе гранату и патрон — это чисто свои, чтобы в плен не сдаваться», – сказал Водян.
По его словам, украинским солдатам рассказывают об «ужасах российского плена». Но, попав в плен, Водян признал, что офицеры им лгали, и что отношение к нему «хорошее».

«Никто не мучает, не издевается. Я целый, живой, невредимый», – сказал пленный.
Ранее стало известно, что четверо украинских солдат, сдаваясь в плен, вынесли на руках тело погибшего российского командира.

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