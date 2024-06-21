Два сотрудника МЧС РФ пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Краснодарский край

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Два сотрудника МЧС России пострадали при массированной атаке украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в ведомстве.
«В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы», — говорится в Telegram-канале МЧС России.
Согласно сообщению, сотрудникам МЧС была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас оба находятся на амбулаторном лечении.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью в Краснодарском крае сбили 43 украинских беспилотника, при этом ещё 70 штук уничтожили в Крыму. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодаре погиб один из сотрудников котельной после ночной атаки БПЛА ВСУ.
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Элина Позднякова