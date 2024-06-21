Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке дронов ВСУ

Несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке дронов ВСУ

Оперштаб Кубани: ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Краснодарский край
21 июня 2024, 03:37
Фото: istock / bbsferrari

Фото: istock / bbsferrari

Несколько муниципалитетов Краснодарского края ночью 21 июня подверглись массированной атаке украинских войск. Телеграм-канал оперштаба региона сообщил, что пострадавших нет.
В Темрюкском районе обломки беспилотника рухнули на гостевой дом в поселке Волна, постояльцев эвакуировали. Серьезные повреждения инфраструктуры отсутствуют, на месте работают службы экстренного реагирования.

В Ейском районе после отражения атаки пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Детали уточняются.



Помимо этого, силы ПВО сбили украинский дрон в поселке Афипском. Разрушений также нет.

Ранее сообщалось, что украинскую ракету ATACMS и два БПЛА сбили над Геническом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Читайте также:

На Украине объявили в розыск российских бизнесменов Ротенбергов

Аналитик Леонков: США поставят Patriot Киеву для защиты пилотов F-16

Названа организация, причастная к атакам на российскую энергоинфраструктуру

#дом
#дрон
#пво
#бпла
#беспилотник
Украинскую ракету ATACMS и два БПЛА сбили над Геническом
Силы ПВО сбили ракету ВСУ ATACMS и два беспилотника над Геническом
21 июня 2024, 02:10

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Российские системы ПВО сбили ракету ATACMS и два украинских беспилотника над Геническом Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
Он также рассказал журналистам, что силы ПВО также сбили снаряды РСЗО и беспилотник над Чонгаром. Над Арабатской стрелкой региона российские военные сбили еще четыре украинских беспилотника.

Ранее над Мелитополем система ПВО сбила четыре украинских ракеты. Кроме того, ВСУ атаковали нефтебазу в Тамбовской области, там загорелся резервуар. К ликвидации пожара привлекли силы территориальной подсистемы РСЧС, а также пожарно-спасательные подразделения от МЧС России.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что одной из ключевых задач страны является защита от атак дальнобойного оружия по её территории. Он отметил, что российские военные готовы к любому развитию событий.

Читайте также:

Женщина погибла в результате атаки ВСУ по Краснодарскому краю

Пожар произошёл на нефтебазе в адыгейском посёлке Энем после удара БПЛА ВСУ

Энергодар, в котором находится ЗАЭС, полностью остался без света после атаки ВСУ
#всу
#херсонская область
#бпла
#ракета
#сво
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Несколько украинских ракет сбили над Мелитополем
Администрация Мелитополя сообщила об отражении ракетной атаки ВСУ
21 июня 2024, 01:00

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские системы ПВО успешно сбили четыре украинские ракеты над городом Мелитополь (Запорожская область). Об этом сообщила администрация города.
«По информации оперативных служб, около 22:00 зафиксированы несколько попыток киевского режима обстрелять Мелитополь», – сказано в сообщении администрации.
Они отметили, что городу ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали нефтебазу в Тамбовской области, там загорелся резервуар. К ликвидации пожара привлекли силы территориальной подсистемы РСЧС, а также пожарно-спасательные подразделения от МЧС России.

Кроме того, в адыгейском посёлке Энем Тахтамукайского района произошёл пожар на нефтебазе после удара украинского беспилотника.

Читайте также:

В Луганске произошла серия взрывов

Минувшей ночью над российскими регионами сбили 15 БПЛА ВСУ

Женщина погибла в результате атаки ВСУ по Краснодарскому краю
#сво
#всу
#запорожская область
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пентагон сделал новое объявление об ударах ATACMS вглубь России
Пентагон: ATACMS все еще не могут использоваться ВСУ для ударов вглубь РФ
21 июня 2024, 00:38

Фото: istock / Phototreat

Украинским войскам не разрешали использовать ракеты ATACMS для того, чтобы атаковать не приграничные регионы России. Об этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил на регулярном брифинге.
«Не было никаких изменений в политике», — отметил чиновник.
Райдер добавил, что бойцы ВСУ могут задействовать полученное вооружение для того, чтобы поражать военные объекты у границ Харьковской области.

Напомним, 31 мая президент США Джо Байден разрешил Киеву бить по целям на российской территории, если американское оружие будет использоваться только в регионе Харькова. При этом американский лидер уточнил, что Вашингтон не позволит ВСУ наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Штаты намерены поставить Украине системы противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, невзирая на ущерб интересам других своих союзников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Украине объявили в розыск российских бизнесменов Ротенбергов

Аналитик Леонков: США поставят Patriot Киеву для защиты пилотов F-16

Названа организация, причастная к атакам на российскую энергоинфраструктуру
#сша
#военные
#оружие
#президент
#вооружение
#регионы
#лидер
#всу
#ракеты
#байден
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США будут передавать Украине все производимые Patriot и NASAMS
Белый дом: США намерены передавать Украине все производимые Patriot и NASAMS
20 июня 2024, 20:50

Фото: iStock/e-crow

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что США планируют поставлять Украине системы противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, несмотря на ущерб интересам других своих союзников. Об этом пишет РИА Новости.
«Американское правительство приняло сложное, но необходимое решение изменить приоритеты в краткосрочных планах поставок иностранных военных продаж другим странам, включая Patriot и NASAMS, чтобы направить их Украине», — говорится в сообщении.
Ранее США подписали контракт с корпорацией Lockheed Martin на сумму свыше 330 миллионов долларов на производство высокоточных ракетных систем GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), которые активно отправляются в Украину. Согласно контракту, выполнение заказа запланировано до 20 октября 2027 года.

Читайте также:

Аналитик Леонков: США поставят Patriot Киеву для защиты пилотов F-16

США приостановят все заказы по Patriot, чтобы обеспечить средствами ПВО Украину

США добились от пяти стран обязательств по передаче Киеву систем Patriot
#сша
#производство
#правительство
#контракт
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине объявили в розыск российских бизнесменов Ротенбергов
20 июня 2024, 20:36

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Российские предприниматели Аркадий и Игорь Ротенберги объявлены в розыск на Украине, согласно документам, опубликованным украинским МВД.
В Киеве заявляют, что Аркадий Ротенберг якобы скрывается от досудебного расследования, с датой его «исчезновения» 17 августа 2022 года. Ранее о его розыске не сообщалось.

В документах, касающихся Игоря Ротенберга, указано, что ему предъявлены обвинения по следующим статьям: часть 4 статьи 110-2 («Финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины»), часть 3 статьи 209 («Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем»), и часть 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)»).

В 2023 году Служба безопасности Украины утверждала, что сумма конфискованных украинских активов Аркадия Ротенберга составляет 300 миллионов долларов.

Читайте также:

МВД России объявило Юлию Тимошенко в розыск

Бывшего мэра Магаса объявили в розыск

Проживающий в Лондоне политик Андрей Сидельников объявлен в розыск
#изменения
#мвд
#розыск
#финансирование
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Леонков: США поставят Patriot Киеву для защиты пилотов F-16
20 июня 2024, 20:09

Фото: IStock/TebNad

ЗРК Patriot и F-16 работают в одной военной информационной сети, которая называется Link-16. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
«Эта же информационная сеть завязана на средства разведки. То есть для того, чтобы применить F-16 на территории Украины, необходима чёткая информация по воздушной обстановке и позиционирование самолёта F-16, который будет работать без радиолокационных станций», — заявил собеседник RT.
По его словам, самолёт F-16 должен выходить по координатам и информации, которая поступает от ЗРК Patriot. Это необходимо для того, чтобы производить пуски ракет дальнего действия. Если Запад решит посадить натовских пилотов за штурвал, то летчикам будет нужна стопроцентная гарантия безопасности. Patriot будут работать как раз по этой технологии, добавил он.

Ранее командующий Военно-воздушными силами Нидерландов Арнуд Столлманн заявил, что истребители F-16 Fighting Falcon будут поставлены Киеву уже этим летом.

Читайте также:

Самолеты F-16 начнут прибывать на Украину в этом году, заявили в США

Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолёты ВСУ — МО РФ

Минобороны получило новые истребители и учебно-боевые самолёты
#мо
#самолёты
#всу
#истребители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин назвал важнейшую задачу для России
Путин назвал отражение ударов дальнобойным оружием важнейшей задачей для России
20 июня 2024, 20:09

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что одной из ключевых задач страны является защита от атак дальнобойного оружия по её территории.
«Если обстрелы наших приграничных населенных пунктов продолжатся, мы будем вынуждены создать санитарную зону безопасности на украинской территории. Обстрелы возобновились — мы предприняли необходимые меры», — цитирует российского лидера РИА Новости.
Путин добавил, что для России приоритетной задачей является отражение вражеских ударов на своей территории. Он отметил, что российские военные готовы к любому развитию событий.

Читайте также:

Путин рассказал, когда Запад поменяет Зеленского

Путин: у России нет цели подходить к Харькову

Владимир Путин допустил внесение изменений в ядерную программу России
#военные
#меры
#новости
#запад
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин назвал условие для изменения мирных предложений РФ по Украине
Путин: условия по миру с Украиной будут меняться в зависимости от хода СВО
20 июня 2024, 19:11

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что условия для урегулирования конфликта на Украине будут изменяться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент подчеркнул, что мирные предложения не будут оставаться актуальными бесконечно.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Читайте также:

На Западе раскрыли условия перемирия на Украине

Сийярто: Условия Венгрии по Закарпатью внесены в проект евроинтеграции Украины

Токио назвал неприемлемыми названные Путиным условия возобновления диалога
#президент
#проект
#план
#днр
#лнр
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа организация, причастная к атакам на российскую энергоинфраструктуру
AP: СБУ причастна к атакам на российские нефтебазы
20 июня 2024, 18:49

Фото: iStock/Julian_J_Rossig

Нефтеперерабатывающие заводы в России стали целью атак беспилотных летательных аппаратов, пишет Associated Press.
Сообщается, что «ночные налеты» проводятся Службой безопасности Украины.

Вчера произошло возгорание двух резервуаров на нефтебазе в Тамбовской области. Местное правительство предположило, что причиной стало нападение беспилотника.

Также недавно на нефтебазе в Тахтамукайском районе Республики Адыгея произошел пожар, вызванный ударом дрона. Глава региона Мурат Кумпилов отметил, что возгорание было успешно потушено.

Читайте также:

Украинский дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод на Кубани

ТАСС: в Краснодарском крае из-за падения беспилотника горит нефтеперерабатывающий завод

В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод
#нападение
#пожар
#завод
#дрон
#правительство
#возгорание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф