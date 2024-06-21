Несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке дронов ВСУ

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Несколько муниципалитетов Краснодарского края ночью 21 июня подверглись массированной атаке украинских войск. Телеграм-канал оперштаба региона сообщил, что пострадавших нет.
В Темрюкском районе обломки беспилотника рухнули на гостевой дом в поселке Волна, постояльцев эвакуировали. Серьезные повреждения инфраструктуры отсутствуют, на месте работают службы экстренного реагирования.
В Ейском районе после отражения атаки пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Детали уточняются.
Помимо этого, силы ПВО сбили украинский дрон в поселке Афипском. Разрушений также нет.
Ранее сообщалось, что украинскую ракету ATACMS и два БПЛА сбили над Геническом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Названа организация, причастная к атакам на российскую энергоинфраструктуру
В Ейском районе после отражения атаки пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Детали уточняются.
Помимо этого, силы ПВО сбили украинский дрон в поселке Афипском. Разрушений также нет.
Ранее сообщалось, что украинскую ракету ATACMS и два БПЛА сбили над Геническом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Названа организация, причастная к атакам на российскую энергоинфраструктуру
Алина Юрчак