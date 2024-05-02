Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью

Фото: iStock/rancho_runner
Российские средства ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что попытка совершения террористической атаки с помощью беспилотников самолётного типа на территории России пресечена дежурными средствами ПВО в районе 17:20 мск.
Ранее в этот день сообщалось, что российские войска освободили село Бердычи в ДНР. Позднее советник главы региона Игорь Кимаковский заявил, что освобождение населённого пункта под Авдеевкой позволит расширить плацдарм российской армии в районе Очерединского выступа. Также это поможет усилить огневое давление на дорогу, ведущую к важнейшему хабу ВСУ — Покровску.
Читайте также:
Под Белгородом мужчина погиб при попытке разобрать противопехотную мину
На Украине обеспокоены возможным выходом ВС РФ на границы ДНР и ЛНР этой осенью
ВС РФ добиваются постепенного прогресса в СВО, убеждены в разведке США
Анастасия Чинкова