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Российские войска в ходе СВО добиваются постепенного прогресса. Такое заявление сделала директор Национальной разведки США Эврил Хейнс в ходе выступления на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса США.
Также она добавила, что ВС РФ имеют возможности для осуществления тактических прорывов на линии фронта в районе Донецка и Харькова.
По данным разведки, американские власти видят сдвиг на фронте в пользу российской армии.
Ранее в этот день стало известно об освобождении ВС РФ населённого пункта Бердычи в ДНР. По словам советника главы региона Игоря Кимаковского, освобождение этого села расширяет плацдарм российской армии в районе Очерединского выступа. В частности, это позволит усилить огневое давление на дорогу, ведущую к ключевому хабу ВСУ – Покровску.
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По данным разведки, американские власти видят сдвиг на фронте в пользу российской армии.
Ранее в этот день стало известно об освобождении ВС РФ населённого пункта Бердычи в ДНР. По словам советника главы региона Игоря Кимаковского, освобождение этого села расширяет плацдарм российской армии в районе Очерединского выступа. В частности, это позволит усилить огневое давление на дорогу, ведущую к ключевому хабу ВСУ – Покровску.
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Анастасия Чинкова