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ВС РФ добиваются постепенного прогресса в СВО, убеждены в разведке США

02 мая 2024, 17:15
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

Российские войска в ходе СВО добиваются постепенного прогресса. Такое заявление сделала директор Национальной разведки США Эврил Хейнс в ходе выступления на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса США.
Также она добавила, что ВС РФ имеют возможности для осуществления тактических прорывов на линии фронта в районе Донецка и Харькова.

По данным разведки, американские власти видят сдвиг на фронте в пользу российской армии.



Ранее в этот день стало известно об освобождении ВС РФ населённого пункта Бердычи в ДНР. По словам советника главы региона Игоря Кимаковского, освобождение этого села расширяет плацдарм российской армии в районе Очерединского выступа. В частности, это позволит усилить огневое давление на дорогу, ведущую к ключевому хабу ВСУ – Покровску.

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#сво
#вс рф
#разведка
#сша
ВСУ прячутся за спины мирного населения, затрудняя продвижение ВС РФ
Военный ВС РФ: боевики ВСУ используют мирных жителей в качестве щита
02 мая 2024, 17:52

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные прячутся за мирных граждан, затрудняя продвижение российской армии. Об этом рассказал военнослужащий ВС РФ Александр, его слова передаёт «ФедералПресс».
Он рассказал, что ВСУ часто ведут боевые действия при гражданском населении. Они также прикрываются мирными гражданами при приближении российской армии, что затрудняло процесс зачистки и продвижения по населённым пунктам.

«Враг не брезгует вести боевые действия среди своего гражданского населения и, судя по всему, не очень-то против этого», — рассказал боец ВС РФ.

Он также пояснил, что зачистка населённого пункта от противника ведётся по строгим правилам. Сначала в помещение забрасываются гранаты, после этого ведётся стрельба из автомата и уже только после этого можно входить внутрь. Однако российским штурмовикам приходится порой отходить от этих правил, так как есть риск задеть мирное население.

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Американский наемник ужаснулся происходящим в зоне спецоперации
BI: иностранные наёмники оказались не готовы воевать против ВС РФ на Украине
02 мая 2024, 17:24

Фото: iStock/Im Yeongsik

Иностранные наёмники оказались недостаточно готовы воевать против армии России на Украине. Об этом написал принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ американский военный в статье для Business Insider.
«Немного говорили об этом, немного учили, но ничего такого, что могло бы подготовить меня к боевым действиям на Украине», — приводит издание одного из наёмников.

Он добавил, что многие иностранные венные попадали на Украине в ситуации, к которым их не готовили. Всё происходило не так, как они ожидали. При этом американский экс-наёмник уточнил, что военные США привыкли воевать, имея преимущество в технике и живой силе, однако против ВС РФ в зоне проведения спецоперации они оказались не в самом выгодном положении.

Таким образом, собеседник издания заключил, что Америка слишком долго боролась с повстанцами и забыла, что на самом деле означает война.

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На Украине обвинили Сырского в провале фронта ВСУ
Соскин: фронт ВСУ рушится, Сырский сдает деревню за деревней
02 мая 2024, 17:15

Армия Украины не может удерживать оборону, фронт рушится, так как главком ВСУ Александр Сырский сдает деревню за деревней. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Сегодня некоторые говорят, что ничего страшного, фронт еще не прорван, он не рушится. Как это не рушится, если Сырский и генеральный штаб сдают деревню за деревней? Как же не рушится, когда он рушится? Это же неправда, реальность ведь совсем другая», — возмутился Соскин на своем YouТube-канале.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сам спровоцировал конфликт. Соскин подчеркнул, что украинский лидер не смог обеспечить мир в стране, на что так надеялись украинцы.

Кроме того, говоря о мобилизации на Украине, Соскин призвал отправиться на фронт тех, кто принимал новый закон о ней.

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#закон
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Советник главы ДНР рассказал, к чему привело взятие Бердычей
Советник Кимаковский: Освобождение Бердычей расширяет плацдарм возле Очеретино
02 мая 2024, 17:10

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Советник главы региона Игорь Кимаковский заявил, что освобождение села Бердычи под Авдеевкой расширяет плацдарм российской армии в районе Очеретинского выступа. Об этом сообщает ТАСС.
По словам советника главы ДНР, освобождение Бердычей также поможет усилить огневое давление на дорогу, ведущую к ключевому хабу украинской армии — Покровску. Кимаковский отметил, что это серьезным образом повлияет на логистику для оставшихся на данном направлении солдат ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие полностью освободили населённый пункт Бердычи в ДНР. В результате освобождения села ВС РФ смогли улучшить тактическое положение и нанести поражение формированиям противника.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские войска ударили по складам с ракетами Storm Shadow
Экс-депутат Рады Гопко: ВС РФ ударили по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow
02 мая 2024, 16:56

Фото: iStock/aapsky

На Украине зафиксировали прилеты по складам с дальнобойными ракетами Storm Shadow, пишет «Страна.ua».
Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Украины Анна Гопко. По ее словам, российская армия наносила удары по украинским военным объектам «очень точно». Она не исключила, что «кто-то слил» данные о местонахождении складов российским спецслужбам.

Англо-французская тактическая крылатая ракета Storm Shadow имеет большую дальность действия. Это модификация французской крылатой ракеты SCALP-EG. Ее передают для установки на самолеты ВВС Великобритании.

В четверг стало известно, что за прошедшие сутки ВС РФ ликвидировали две боевые машины американской системы залпового огня HIMARS в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

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#россия
#украина
#спецоперация
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Российские бойцы затрофеили редкую БМП ВСУ с секретным оборудованием под Авдеевкой
ВС РФ захватили редкую M7 B-FiST ВСУ с секретным оборудованием под Авдеевкой
02 мая 2024, 16:51

Фото: iStock/huettenhoelscher

Российские бойцы в зоне спецоперации смогли захватить редкую американскую боевую машину передовых и артиллерийских наблюдателей и передового авиационного наведения M7 Bradley Fire Support Vehicle (B-FiST) американского производства. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый казачий».
Этот экземпляр произведён на основе БМП M2 Bradley. Однако она отличается тем, что на его борту находится специальное электронное оборудование управления огнем артиллерии, в частности, 155-мм самоходными установками М109А6 Paladin. Также машина оборудована приборами обнаружения целей, лазерными дальномерами-целеуказателями и спутниковой навигацией.

Всего Украина получила четыре единицы М7. При этом для армии США их было изготовлено 55 штук.

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#сша
#военные
#дрон
#украина
#оборудование
#танк
#машина
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В Госдуме прокомментировали замысел Макрона по вводу войск на Украину
Депутат ГД Шеремет заявил, что затея Макрона по вводу войск на Украину обречена
02 мая 2024, 16:46

Фото: сайт Кремля

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что планы президента Франции Эммануэля Макрона по вводу войск на Украину с целью ослабить Россию, обречена. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам депутата, Украина неинтересна Западу как государство. Шеремет отметил, что Украина нужна западным странам как плацдарм и предлог, чтобы ослабить РФ, украсть ресурсы страны и потом разделить ее.

Однако парламентарий отметил, что такие планы Запада не смогут осуществиться, поскольку Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору. Шеремет заключил, что у РФ есть возможности настигнуть противника в любой точке планеты, не оставив ему никаких шансов.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.

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#россия
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#президент
#украина
#государство
#макрон
#франция
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На Украине сообщили о боевых действиях в черте Часова Яра
02 мая 2024, 16:02

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бои дошли до городской черты Часова Яра, пишет Telegram-канал «Политика Страны».
Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Сергей Чаус. По его словам, несмотря на эвакуацию, в городе остаётся порядка 700 человек, большинство из которых — пожилые люди. За последнюю неделю из города никто не уезжал.

Ранее британские эксперты сообщали, что Украина боится потерять Часов Яр, потому что его взятие ВС РФ позволит атаковать маршруты снабжения украинской армии. По их мнению, ситуация с городом осложняется нагрузкой на систему ПВО Украины.

В четверг в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль Бердычи в ДНР. Сейчас населённый пункт держит под контролем группировки войск «Центр».

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#россия
#украина
#спецоперация
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ВСУ задействовали резервы из-за патовой ситуации у Очеретино
02 мая 2024, 15:43

Фото: iStock/Olena_Z

В ВСУ сообщили о задействовании резервов из-за сложной ситуации у Очеретино, пишет ТАСС.
По словам представителя бригады ВСУ «Хортица» Назара Волошина, ВСУ из последних сил пытаются удержать Очеретино под Авдеевкой. Для этого из резерва были выведены дополнительные силы и средства.

Военнослужащий добавил, что российская армия имела на данном участке фронта «определенный тактический успех».

Незадолго до этого представитель бригады подтвердил частичный выход украинских боевиков из Очеретино. Он отметил, что ВС РФ смогли прорваться и закрепиться в поселке.

Ранее в Минобороны России заявили, что российская армия взяла под контроль Бердычи в ДНР. На данный момент населённый пункт держит под контролем группировка войск «Центр».

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Российские бойцы ликвидировали целое формирование наёмников «Иностранного легиона»
#украина
#россия
#спецоперация
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