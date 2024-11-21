Два украинских дрона атаковали Ахтубинск в Астраханской области

Фото: iStock/rancho_runner
В Ахтубинске Астраханской области сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщает Shot.
По предварительным данным, Украина атаковала Ахтубинск беспилотниками «Бобер». Дальность полета такого дрона составляет 800-1000 км.
В городе продолжает работать ПВО. Глава МО «Ахтубинский район» Владимир Михед сообщил о ракетной опасности. Он призвал жителей держаться подальше от окон, а таех, кто находится на улицах укрыться в подъездах домов.
Читайте также:
В ВС Украины заявили об ударе ВС РФ межконтинентальной баллистической ракетой
ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец
Массированный ракетный удар нанесен по объектам на Украине
В городе продолжает работать ПВО. Глава МО «Ахтубинский район» Владимир Михед сообщил о ракетной опасности. Он призвал жителей держаться подальше от окон, а таех, кто находится на улицах укрыться в подъездах домов.
«Если ваш ребёнок находится в школе или детском саду, все руководители образовательных организаций знают порядок действий при атаке БПЛА. Дети находятся под защитой. Школы и детские сады не эвакуируются!» — написал Михед в своем Telegram-канале.
Читайте также:
В ВС Украины заявили об ударе ВС РФ межконтинентальной баллистической ракетой
ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец
Массированный ракетный удар нанесен по объектам на Украине
Элина Позднякова