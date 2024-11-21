Массированный ракетный удар нанесен по объектам на Украине

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Утром 21 ноября была предпринята массированная ракетная атака по объектам на Украине, пишет Shot.
По данным издания, в Киеве, Киевской, Одесской, Житомирской, Сумской и Днепропетровской областях перебои с электричеством. По указаниям «Укрэнерго» применяются экстренные отключения света.
Украинское издание «Страна» со ссылкой на мониторинговые паблики пишет, что бомбардировщики Ту-95 запустили несколько крылатых ракет. Все они пошли на Днепропетровск.
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Украинское издание «Страна» со ссылкой на мониторинговые паблики пишет, что бомбардировщики Ту-95 запустили несколько крылатых ракет. Все они пошли на Днепропетровск.
«Известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара», — заявил назначенный Киевом губернатор города Сергей Лысак.
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Элина Позднякова