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ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец

Видео: Минобороны РФ

Армия России ударом ракеты уничтожила понтонную переправу ВСУ через Северский Донец на Красно-Лиманском направлении. Кадры нанесения авиационного удара публикует Минобороны РФ.
«В результате точного попадания переправа уничтожена», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бойцы российской армии взяли под контроль элеватор в Курахово в ДНР, успешно освобождая город от присутствия ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.



По его словам, армия России освобождает город целыми кварталами. Он также отметил, что российские бойцы смогли пройти вперед южнее Курахово и взять под контроль порядка шести квадратных километров возле Ильинки, Антоновки и Дальнего.

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Страны НАТО подкрепляют эскалацию на Украине трупами украинцев, заявила Захарова
21 ноября 2024, 11:27

Фото: iStock/Michele Ursi

Страны НАТО подкрепляют эскалацию конфликта на Украине трупами украинцев. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахна.
Ранее он в интервью газете Financial Times заявил, что европейским государствам необходимо быть готовыми к отправке сил на Украину для «подкрепления» любого мирного соглашения, предложенного одержавшим победу на выборах в США Дональдом Трампом.

В настоящее время члены НАТО подкрепляют эскалацию трупами граждан Украина, а Эстония и остальные прибалтийские страны принадлежат к радикальному крылу альянса. А эстонские власти регулярно отмечаются агрессивными провокационными заявлениями в адрес России, причём с откровенно националистическим подтекстом, отметила Захарова.

По её словам, теперь МИД Эстонии занимается подстрекательством остальных членов НАТО для участия в заведомо обречённой на провал авантюре. Захарова задалась вопросом, почему страны альянса до сих пор не могут понять, что появление их контингента на Украине автоматически будет означать вступление в войну с Россией.

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Два украинских дрона атаковали Ахтубинск в Астраханской области
В Астраханской области сбили два БПЛА ВСУ
21 ноября 2024, 11:21

Фото: iStock/rancho_runner

В Ахтубинске Астраханской области сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщает Shot.
По предварительным данным, Украина атаковала Ахтубинск беспилотниками «Бобер». Дальность полета такого дрона составляет 800-1000 км.

В городе продолжает работать ПВО. Глава МО «Ахтубинский район» Владимир Михед сообщил о ракетной опасности. Он призвал жителей держаться подальше от окон, а таех, кто находится на улицах укрыться в подъездах домов.

«Если ваш ребёнок находится в школе или детском саду, все руководители образовательных организаций знают порядок действий при атаке БПЛА. Дети находятся под защитой. Школы и детские сады не эвакуируются!» — написал Михед в своем Telegram-канале.

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В ВС Украины заявили об ударе ВС РФ межконтинентальной баллистической ракетой

ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец

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В ВС Украины заявили об ударе ВС РФ межконтинентальной баллистической ракетой
ВС ВСУ: РФ ударила по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой
21 ноября 2024, 11:04

Фото: iStock/aapsky

21 ноября армия России нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске (Днепр) межконтинентальной баллистической ракетой. Об этом сообщают Воздушные силы Украины в утренней сводке.
«Утром 21 ноября российские войска атаковали город Днепр ракетами разных типов. В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета», — сообщают Воздушные силы ВСУ.
Уточняется, что сбить межконтинентальную баллистическую ракету, выпущенную с полигона Капустин Яр, не удалось.

Накануне украинские СМИ писали, что Россия в ответ за обстрел Брянска из ATACMS может ударить по Украине «экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой Р-26», которая способна бить на шесть тысяч километров и нести ядерную боеголовку. Ее невозможно сбить из ЗРК «Patriot».

По данным российских военкоров, в Днепропетровске 21 ноября был зафиксирован «аномально мощный» прилет. Рвануло так, что слышно было за несколько десятков километров. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.

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«Зеленский умоляет»: в США рассказали о странной просьбе главы киевского режима

Массированный ракетный удар нанесен по объектам на Украине
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#ракета
#всу
#обстрел
#рф
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«Набор болезненных фантазий»: Захарова высказалась от «плане стойкости» Зеленского
Захарова: «план стойкости» Зеленского является набором болезненных фантазий
21 ноября 2024, 10:32

«План стойкости» президента Украины Владимира Зеленского является «очередным набором болезненных фантазий», который направлен на обеспечения самосохранения во власти. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Зеленский даже не скрывает истинных целей таких предложений, поскольку в украинском парламенте он открыто заявил, что в стране не будут проводиться выборы до окончания конфликта.

Накануне украинский президент в Верховной раде в обстановке секретности представил свой новый «план» внутреннего развития страны. В момент выступления в здании парламента отключили мобильную связь и интернет, трансляция не проводилась. Только спустя час отредактированный вариант речи Зеленского появился в его социальных сетях. Там отмечалось, что «план» состоит и десяти пунктов, которые охватывают вопросы, начиная от экономического развития и заканчивая сферой культуры. Полная, более проработанная версия документа появится в декабре. Ряд депутатов Верховной рады раскритиковали эти предложения.

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#мария захарова
#украина
#верховная рада
#план
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«Три месяца пряталась в подвале»: в Курской области спасли раненую пенсионерку
В Курской области пенсионерка три месяца пряталась от ВСУ в подвале
21 ноября 2024, 10:31

Фото: iStock/Андрей Клеменков

В Курской области спасли 64-летнюю пенсионерку, которая три месяца пряталась от ВСУ в подвале. Все это время женщина питалась соленьями и консервами, а во время обстрела даже получила осколочное ранение.
«Во время одного из прилетов дом Зои Владимировны разрушился и её задело, в спину попал осколок», — рассказала в беседе с RT ее знакомая.
После того, как ВСУ усилили обстрелы курского приграничья, пенсионерка долгое время не выходила наружу, питалась тем, что хранила в подвале.

По словам знакомой, несмотря на ранение, пенсионерке удалось выбраться и вместе с соседкой она дошла до позиций российских военных. Ее доставили в больницу, где врачи успешно вытащили осколок.

Все это время пенсионерку искала ее родня.

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В Великой Новоселке ВСУ оказались в огневом мешке
21 ноября 2024, 10:18

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Группировка ВСУ в Великой Новоселке на юге ДНР оказалась в огневом мешке ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Противник, окопавшийся в Великой Новоселке, уже находится в огневом мешке», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что Великая Новоселка является крупнейшим укрепрайоном ВСУ на юге региона. Накануне здесь российские подразделения перешли в мощное наступление, достигнув прорыв фронта на большую глубину.

Ранее стало известно, что ВС РФ смогли занять значительную часть Курахово — около 40% населённого пункта теперь контролируется российскими войсками. Бойцы нанесли удар со стороны водохранилища, захватили Роевский элеватор и начали разведку боем в районе многоэтажной застройки.

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«Зеленский умоляет»: в США рассказали о странной просьбе главы киевского режима
Журналист Хинкл: Зеленский умоляет «сровнять свою страну с землей»
21 ноября 2024, 10:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Владимир Зеленский практически умоляет Россию сровнять Украину с землей своей политикой. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл.
«Украина должна быть вечно благодарна президенту Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей», — написал он в X.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России.

Хинкл тогда отметил, что удары Украины по российской территории ракетами Storm Shadow говорят о желании Киева добиться еще большей эскалации. По его словам, Украина хочет начать третью мировую войну, до того момента пока избранный президент США Дональд Трамп не вступил в должность.

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Украинское командование «затыкает дыры» на фронте небоеспособными военными
Пленный: собирался служить плотником, но командование «затыкало дыры» на фронте
21 ноября 2024, 09:52

Фото: iStock/Olena_Z

Украинское командование «затыкало дыры» на поле боевых действий небоеспособными военнослужащими. Об этом рассказал попавший в плен солдат ВСУ Владимир Черныш. Видео допроса опубликовало Минобороны РФ.
«В нашей бригаде воевать абсолютно некому, и нас бросают на те участки, где уже просто закрывают нами дыры. Вооружения нет. Вооружения, автоматы 60-х годов», — рассказал Черныш.

Он пояснил, что был годен для службы только в частях обеспечения и планировал быть плотником. Однажды его остановили полицейские в Киеве, он продемонстрировал им военный билет, однако мужчину направили на медкомиссию, а после — в боевую часть, несмотря на непригодность к боевым действиям.

Черныш добавил, что отказывающихся выполнять боевые задачи украинских солдат могли расстрелять.

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Минобороны: Российский офицер с помощью захваченной карты отразил атаку ВСУ
21 ноября 2024, 09:50

Фото: istockphoto/zim286

Лейтенант Петров во время зачистки его штурмовым отрядом украинских блиндажей нашёл секретную карту с информацией о передвижениях противника. Внимательно изучив её, офицер решил устроить ВСУ засаду на их же территории.
О подвиге российского командира рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. Его отряд скрытно занял позицию на пересечении двух дорог, куда, согласно карте, должны были переместиться две диверсионно-разведывательные группы украинских неонацистов. Когда противник появился на указанном рубеже, штурмовики лейтенанта Петрова уничтожили вражеских солдат огнём из бесшумного оружия.

Ещё один подвиг лейтенант совершил в районе населённого пункта Вербовое на Запорожском направлении. Десантный взвод под его управлением вступил в бой с противником, а сам он корректировал огонь артиллерии. В результате были уничтожены до 50 украинских солдат и три танка.

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#рф
#всу
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