ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец

Видео: Минобороны РФ
Армия России ударом ракеты уничтожила понтонную переправу ВСУ через Северский Донец на Красно-Лиманском направлении. Кадры нанесения авиационного удара публикует Минобороны РФ.
«В результате точного попадания переправа уничтожена», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что бойцы российской армии взяли под контроль элеватор в Курахово в ДНР, успешно освобождая город от присутствия ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, армия России освобождает город целыми кварталами. Он также отметил, что российские бойцы смогли пройти вперед южнее Курахово и взять под контроль порядка шести квадратных километров возле Ильинки, Антоновки и Дальнего.
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Элина Позднякова