В ВС Украины заявили об ударе ВС РФ межконтинентальной баллистической ракетой

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21 ноября армия России нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске (Днепр) межконтинентальной баллистической ракетой. Об этом сообщают Воздушные силы Украины в утренней сводке.
«Утром 21 ноября российские войска атаковали город Днепр ракетами разных типов. В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета», — сообщают Воздушные силы ВСУ.Уточняется, что сбить межконтинентальную баллистическую ракету, выпущенную с полигона Капустин Яр, не удалось.
Накануне украинские СМИ писали, что Россия в ответ за обстрел Брянска из ATACMS может ударить по Украине «экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой Р-26», которая способна бить на шесть тысяч километров и нести ядерную боеголовку. Ее невозможно сбить из ЗРК «Patriot».
По данным российских военкоров, в Днепропетровске 21 ноября был зафиксирован «аномально мощный» прилет. Рвануло так, что слышно было за несколько десятков километров. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.
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Элина Позднякова