Два украинских сотрудника газовой станции «Суджа» пропали без вести

Фото: istockphoto/Roman Novitskii
Двое украинских сотрудников с газовой станции «Суджа» пропали без вести. Это произошло сразу после вторжения ВСУ в Курскую область.
Двое специалистов компании «Нафтогаз» продолжали спокойно трудиться на станции после февраля 2022 года, сообщает телеграм-канал Mash. Они жили в комнате, украшенной жовто-блакитным прапором, флагом США и прочими атрибутами Незалежной. Изначально украинцев на «Судже» было трое, но один из них после начала спецоперации предпочёл уехать домой.
Шестого августа, когда ВСУ начали атаку на Курскую область, один из снарядов пробил стену здания и разорвался как раз в комнате, где жили украинские специалисты. Их судьба пока остаётся неизвестной. На данный момент оба числятся пропавшими без вести.
ГИС «Суджа» — это единственная российская станция, через которую газ продолжает поступать в Евросоюз. После начала атаки ВСУ на Курскую область биржевая цена для европейских потребителей голубого топлива выросла до максимума с 1 декабря 2023 года.
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Шестого августа, когда ВСУ начали атаку на Курскую область, один из снарядов пробил стену здания и разорвался как раз в комнате, где жили украинские специалисты. Их судьба пока остаётся неизвестной. На данный момент оба числятся пропавшими без вести.
ГИС «Суджа» — это единственная российская станция, через которую газ продолжает поступать в Евросоюз. После начала атаки ВСУ на Курскую область биржевая цена для европейских потребителей голубого топлива выросла до максимума с 1 декабря 2023 года.
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Александр Бойцов