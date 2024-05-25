Два украинца пересекли украинско-румынскую границу с «боем»

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Два украинца с «боем» прорвались через украинско-румынскую границу в Закарпатье. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола в Telegram.
Он отметил, что беглецов нашли из-за сработавшей сигнальной мины. Позже отреагировавший на сигнал пограничник хотел остановить их, два раза выстрелив в воздух для предупреждения.
По словам автора публикации, убегая мужчины выстрелили в сторону военного пять раз, при этом не попав в него. Им удалось скрыться с оружием.
Из-за мобилизации на Украине подлежащие призыву граждане пытаются покинуть страну различными способами. Доходит до того, что людей работники военкомата хватают прямо посреди улицы.
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«Однако вместо того, чтобы остановиться, нарушители напали на пограничника и отобрали у него пистолет «Форт 12 Р», – написал Глагола.
По словам автора публикации, убегая мужчины выстрелили в сторону военного пять раз, при этом не попав в него. Им удалось скрыться с оружием.
Из-за мобилизации на Украине подлежащие призыву граждане пытаются покинуть страну различными способами. Доходит до того, что людей работники военкомата хватают прямо посреди улицы.
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Никита Кротов