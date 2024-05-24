«Часть войны»: Как Украина атакует россиян через мессенджеры и можно ли защититься от угроз ВСУ

Правоохранительные органы задержали еще одного сотрудника Минобороны по подозрению в коррупционном преступлении. На этот раз речь идет о начальнике управления Минобороны РФ Владимире Вертелецком. О том, что ему вменяют, где он находится сейчас и кто еще причастен к уголовному делу расскажет редакция «Радио 1».