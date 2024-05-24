«Часть войны»: Как Украина атакует россиян через мессенджеры и можно ли защититься от угроз ВСУ

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Телефонные мошенники в России придумали новую и опасную схему обмана россиян: они угрожают расправой и запугивают граждан, вымогая денежные средства. Так, сообщения с угрозами в мессенджерах и звонки с неизвестных номеров поступали собеседнице «Радио 1». Злоумышленники запугивали девушку, членов ее семьи и требовали перевести деньги.
«Это была атака. Сначала звонили моему мужу, он не взял трубку телефона, потом ему стали присылать сообщения типа "я отправляю своих людей, которые сильно побеспокоят твою семью", "мы подожжём твою машину, ты пожалеешь о том, что не взял телефон", "ты будешь виноват в гибели всей семьи". Причём они писали точную личную информацию: город, адрес проживания, номер машины, имена близких. Дальше просили перевести деньги. Муж не отвечал, а потом стали звонить и писать всей нашей семье, друзьям, говорили, что мой муж не отдал долг, что с ним случится плохое. Было очень страшно. Мы не знали, что делать и к кому обращаться в этой непростой ситуации. Но, слава Богу, деньги никто никому не перевёл», — поделилась девушка.
Ситуацию прокомментировал в разговоре с «Радио 1» заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв, отметив, что такие угрозы на 99% исходят не с территории России, и это часть гибридной войны.
«Самое главное — трезво понимать, что такие угрозы исходят на 99% не с территории РФ. Эти люди находятся на территории запредельного государства, с которым мы воюем. И это часть гибридной войны. Те же самые сотрудники колл-центров, которые этим занимаются, имеют отсрочку от службы в ВСУ, поэтому ведут войну против нас так. Это нужно расценивать не как бандитизм, а как действия враждебного государства», — объяснил эксперт.
По словам специалиста, использовать мессенджеры для мошенников очень удобно, потому что это не требует никаких расходов и никак не тарифицируется. Такие действия рассчитаны на то, что человек напугается, будет в страхе оглядываться и переживать, однако за угрозами ничего не последует, потому что мошенники находятся в другой стране.
Юрист рассказал, что делать, если на номер стали поступать звонки с неизвестных номеров или сообщения с угрозами в мессенджерах.
«Самое простое — заблокировать эти звонки и номера. Поставить защиту на телефон от спама, от нежелательных номеров, тогда на каждом сомнительном номере будет маркировка. Если есть угрозы, то надо сделать скрин и пойти в свой отдел по месту жительства писать заявление со всеми приложениями. Органы внутренних дел точно проведут процессуальную проверку, и у них будет информация, которая попадёт в официальную статистику. Одно заявление — это одно, два — это два, а двадцать два — это двадцать два, и этим уже по-другому заниматься будут», — отметил собеседник.
Также эксперт добавил, что в заявление очень важно написать фразу «воспринимаю эти угрозы как реальные» — тогда проверка будет проводиться на другом уровне.
«Угрозы — это ведь не просто вымогание денег — нет, это угроза жизни и здоровью. В обязательном порядке нужно писать заявление», — рекомендовал юрист.
Иван Соловьёв сказал, что в том, что наша личная информация имеется у мошенников, нет ничего удивительного, потому что раньше базы данных размещались на зарубежных носителях, а сейчас с ними работает разведка Украины.
«Это все похищенные базы данных, там это всё про нас прописано. Это планомерная работа, где используется в том числе разведывательная информация, полученная из источников главного управления разведки Украины, из тех данных, которые им предоставляют иностранные разведки по нашим гражданам», — заявил специалист.
Юрист добавил, что мошенники создают иллюзию того, что они за соседним углом притаились и скоро начнут действовать, но это нет так.
«Это новый способ украинский разведки в отношении наших граждан. Если раньше это были деньги, то потом стали деньги и кредиты, дальше — квартиры, потом они стали представляться сотрудника ФСБ и заставляли поджигать здания, потом за детей наших взялись, потом склоняли к действия террористического характера, а теперь новый этап», — сказал юрист.
В завершении разговора Иван Соловьев рекомендовал не поддаваться на провокации и не забывать, что ведётся гибридная война.
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