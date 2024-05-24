Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием

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Системы противовоздушной обороны РФ за ночь сбили два БПЛА ВСУ в Белгородской области и три ракеты ATACMS над Крымом. Об этом информирует Минобороны России в Телеграм-канале.
«Средствами ПВО три оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Республики Крым, два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении ведомства.
Кроме этого, в акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три катера были уничтожены.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова