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Информационное агентство Reuters заявило о ранении двух своих сотрудников в Краматорске на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, один журналист пропал без вести.
Как указано в заявлении агентства, это произошло во время «предполагаемого ракетного удара» в субботу, 24 августа. Всего редакционное задание в зоне боевых действий выполняли шестеро журналистов. Один из них пропал без вести, двое других, получивших ранения, доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Связь с ещё тремя сотрудниками Reuters установлена.
Ранее военные эксперты говорили о том, что установление контроля над селом Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) откроет российским военным путь на Краматорск. Это позволит ВС РФ высвободить войска и сосредоточиться на борьбе за другие административные центры ДНР.
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