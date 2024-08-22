ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы журналистом CNN

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ФСБ возбудило уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы РФ в Курской области в районе Суджи. Фигурантами стали журналист CNN и два сотрудника украинских СМИ.
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. В ведомстве также добавили, что все трое будут объявлены в международный розыск. Уточняется, что журналисту CNN Нику Пейтону Уолшу, а также украинским сотрудницам прессы Олесе Боровик и Оксане Буцко инкриминируется незаконное пересечение границы и видеосъёмка в районе Суджи. В случае признания из вины журналистам грозит до пяти лет лишения свободы.
В ФСБ также напомнили, что ранее по такой же статье было возбуждено уголовное дело в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини за незаконное пересечение границы РФ на территории Курской области.
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