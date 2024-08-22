Двадцатилетний ирландский наемник ВСУ пропал на Украине

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Двадцатилетний ирландец Алекс Рыжук, который служил в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ), пропал без вести и, возможно, погиб. Об этом сообщила газета Irish Examiner.
«По данным издания, Рыжук родился в семье украинцев в Южном Дублине. Когда ему исполнилось 18 лет, он отправился на Украину. военнослужащий находился недалеко от линии фронта на востоке Украины и исчез несколько недель назад», — поделились в РИА Новости.
Министерство иностранных дел Ирландии в курсе этой ситуации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада участвуют в конфликте на Украине, направляя наёмников на военные действия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал предположение, что некоторые страны могут под видом наёмников отправлять на Украину своих военнослужащих.
С начала спецоперации на Украину прибыли 13 387 наёмников. К настоящему моменту подтверждено уничтожение 5962 из них.
Директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников сказал, что судьба иностранных боевиков будет одинаковой независимо от того, под каким предлогом они прибыли на Украину.
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